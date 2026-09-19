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Проектор Epson EB-E01 (V11H971040) White купить с доставкой в Москве
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Проектор Epson EB-E01 (V11H971040) White

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Проектор Epson EB-E01 (V11H971040) White - фото 1
Проектор Epson EB-E01 (V11H971040) White - фото 2
Проектор Epson EB-E01 (V11H971040) White - фото 3
Проектор Epson EB-E01 (V11H971040) White - фото 4
Проектор Epson EB-E01 (V11H971040) White - фото 5
Проектор Epson EB-E01 (V11H971040) White - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Проектор
  • Проектор Epson EB-E01 (V11H971040) White - фото 1
  • Проектор Epson EB-E01 (V11H971040) White - фото 2
  • Проектор Epson EB-E01 (V11H971040) White - фото 3
  • Проектор Epson EB-E01 (V11H971040) White - фото 4
  • Проектор Epson EB-E01 (V11H971040) White - фото 5
  • Проектор Epson EB-E01 (V11H971040) White - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-47%
32 720 руб.  62 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 409837
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Характеристики

Бренд
Epson
Тип товара
Проектор
Входные интерфейсы
USB (тип B), VGA (Mini D-Sub 15-pin), HDMI
Число портов HDMI
1
Яркость
3300 лм
Разрешение
1024x768
Контрастность
15000:1
Соотношение сторон экрана
4:03
Картридер
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х33х15
Вес, кг.
2.6

Описание товара Проектор Epson EB-E01 (V11H971040) White

Вам нравится смотреть кино на большом экране? Вам нужен проектор, способный показывать впечатляющие презентации? У XGA проектора EB-E01 с 3300 люмен яркости и технологией 3LCD есть все, что вам необходимо! Смотрите ли вы кино, или проводите презентацию – этот проектор способен достичь впечатляющей диагонали в 300 дюймов. Качество изображения при этом превосходно - технология 3LCD достигает преимущества по яркости вплоть до трех раз по сравнению с конкурентами. Этот проектор непременно привлечет всеобщее внимание – будь это семья, друзья, коллеги по работе или клиенты. Даже в освещенных помещениях этот мощный, но доступный XGA проектор, создает исключительно яркое и при этом очень естественное и богатое цветами и тонкими деталями изображение. Все благодаря технологии 3LCD, обеспечивающей одинаково высокий уровень светового потока по белому и по цветам в 3300 люмен.

Отзывы о товаре Проектор Epson EB-E01 (V11H971040) White




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Epson
Тип товара
Проектор
Входные интерфейсы
USB (тип B), VGA (Mini D-Sub 15-pin), HDMI
Число портов HDMI
1
Яркость
3300 лм
Разрешение
1024x768
Контрастность
15000:1
Соотношение сторон экрана
4:03
Картридер
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Вам нравится смотреть кино на большом экране? Вам нужен проектор, способный показывать впечатляющие презентации? У XGA проектора EB-E01 с 3300 люмен яркости и технологией 3LCD есть все, что вам необходимо! Смотрите ли вы кино, или проводите презентацию – этот проектор способен достичь впечатляющей диагонали в 300 дюймов. Качество изображения при этом превосходно - технология 3LCD достигает преимущества по яркости вплоть до трех раз по сравнению с конкурентами. Этот проектор непременно привлечет всеобщее внимание – будь это семья, друзья, коллеги по работе или клиенты. Даже в освещенных помещениях этот мощный, но доступный XGA проектор, создает исключительно яркое и при этом очень естественное и богатое цветами и тонкими деталями изображение. Все благодаря технологии 3LCD, обеспечивающей одинаково высокий уровень светового потока по белому и по цветам в 3300 люмен.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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