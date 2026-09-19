Портативная акустика Marshall Emberton BT Black
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Портативная акустика Marshall Emberton BT Black
Marshall Emberton Bluetooth — это компактная портативная колонка с громким и ярким звуком. Emberton предлагает более 20 часов портативного воспроизведения без подзарядки. Emberton — прочный и эластичный, он может похвастаться чрезвычайно прочной и простой в использовании конструкцией, которая имеет рейтинг водонепроницаемости IPX7. Прост и удобен в использовании. Управляйте им с помощью ручки управления в разных направлениях. Вы можете воспроизводить, приостанавливать, пропускать треки и регулировать громкость динамика, а также включать и выключать его. Emberton весит всего 0,7 кг и помещается в ладони, что делает его идеальным компактным динамиком, который можно взять с собой.
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