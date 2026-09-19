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Портативная акустика Marshall Emberton BT Black купить с доставкой в Москве
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Портативная акустика Marshall Emberton BT Black

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Портативная акустика Marshall Emberton BT Black - фото 1
Портативная акустика Marshall Emberton BT Black - фото 2
Портативная акустика Marshall Emberton BT Black - фото 3
Портативная акустика Marshall Emberton BT Black - фото 4
Портативная акустика Marshall Emberton BT Black - фото 5
Портативная акустика Marshall Emberton BT Black - фото 6
Портативная акустика Marshall Emberton BT Black - фото 7
Портативная акустика Marshall Emberton BT Black - фото 8
Портативная акустика Marshall Emberton BT Black - фото 9
Портативная акустика Marshall Emberton BT Black - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Портативная акустика
  • Портативная акустика Marshall Emberton BT Black - фото 1
  • Портативная акустика Marshall Emberton BT Black - фото 2
  • Портативная акустика Marshall Emberton BT Black - фото 3
  • Портативная акустика Marshall Emberton BT Black - фото 4
  • Портативная акустика Marshall Emberton BT Black - фото 5
  • Портативная акустика Marshall Emberton BT Black - фото 6
  • Портативная акустика Marshall Emberton BT Black - фото 7
  • Портативная акустика Marshall Emberton BT Black - фото 8
  • Портативная акустика Marshall Emberton BT Black - фото 9
  • Портативная акустика Marshall Emberton BT Black - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 620 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 409079
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Характеристики

Бренд
MARSHALL
Тип товара
Портативная акустика
Размеры в упаковке, см
16х8х7
Вес, г.
700

Описание товара Портативная акустика Marshall Emberton BT Black

Marshall Emberton Bluetooth — это компактная портативная колонка с громким и ярким звуком. Emberton предлагает более 20 часов портативного воспроизведения без подзарядки. Emberton — прочный и эластичный, он может похвастаться чрезвычайно прочной и простой в использовании конструкцией, которая имеет рейтинг водонепроницаемости IPX7. Прост и удобен в использовании. Управляйте им с помощью ручки управления в разных направлениях. Вы можете воспроизводить, приостанавливать, пропускать треки и регулировать громкость динамика, а также включать и выключать его. Emberton весит всего 0,7 кг и помещается в ладони, что делает его идеальным компактным динамиком, который можно взять с собой.

Отзывы о товаре Портативная акустика Marshall Emberton BT Black




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Характеристики
Бренд
MARSHALL
Тип товара
Портативная акустика
Описание
Marshall Emberton Bluetooth — это компактная портативная колонка с громким и ярким звуком. Emberton предлагает более 20 часов портативного воспроизведения без подзарядки. Emberton — прочный и эластичный, он может похвастаться чрезвычайно прочной и простой в использовании конструкцией, которая имеет рейтинг водонепроницаемости IPX7. Прост и удобен в использовании. Управляйте им с помощью ручки управления в разных направлениях. Вы можете воспроизводить, приостанавливать, пропускать треки и регулировать громкость динамика, а также включать и выключать его. Emberton весит всего 0,7 кг и помещается в ладони, что делает его идеальным компактным динамиком, который можно взять с собой.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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