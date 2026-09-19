Коммутатор D-Link DES-1005C/B1A
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Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Поддержка PoE
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
670 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 407725
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
5
Поддержка стандартов
автоопределение MDI/MDIX, IEEE 802.3x (Flow control)
Порты
5 х 10/100Base-TX (100 мбит/с)
Габаритные размеры, мм
87 x 22 x 48
Разъёмы/Порты
RJ-45
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
2048
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х9х8
Вес, г.
150
Описание товара Коммутатор D-Link DES-1005C/B1A
Обеспечивая скорость передачи данных до 200 Мбит/с в режиме полного дуплекса, коммутатор DES-1005С является идеальным решением для быстрой передачи файлов, игр в режиме онлайн и передачи потокового мультимедиа без задержек.
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Бренд
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
5
Поддержка стандартов
автоопределение MDI/MDIX, IEEE 802.3x (Flow control)
Порты
5 х 10/100Base-TX (100 мбит/с)
Габаритные размеры, мм
87 x 22 x 48
Разъёмы/Порты
RJ-45
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
2048
Страна производитель
Китай
Обеспечивая скорость передачи данных до 200 Мбит/с в режиме полного дуплекса, коммутатор DES-1005С является идеальным решением для быстрой передачи файлов, игр в режиме онлайн и передачи потокового мультимедиа без задержек.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
Теги товара: Коммутаторы 5 портов, Неуправляемые коммутаторы
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
Теги товара: Коммутаторы 5 портов, Неуправляемые коммутаторы
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