Коммутатор ORIGO OS1205/A1A
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Коммутатор ORIGO OS1205/A1A
Неуправляемый 5-портовый 100-мегабитный коммутатор ORIGO OS1205 ориентирован на использование дома или в небольшом офисе. Устройство не требует настройки при запуске в работу. При подключении клиентского оборудования автоматически выбирается максимальная скорость соединения и активируется дуплексный режим. Благодаря отсутствию вентиляторов коммутатор работает бесшумно, а его металлический корпус не подвержен повреждениям. Модель поддерживает функцию автоматического определения MDI/MDIX и автоматически подстраивается под разные типы кабеля. Для контроля состояния устройства используются индикаторы питания и активности сети. Коммутатор рассчитан на настольную установку и предназначен для эксплуатации внутри помещений. Поддерживается широкий рабочий температурный диапазон – от 0 до 45 °C. Внутренняя пропускная способность коммутатора ORIGO OS1205 1 Гбит/с достаточна для одновременного функционирования всех портов с полной загрузкой. Таблица MAC адресов вмещает до 1000 записей.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 920 руб.230 руб. в СплитКоммутатор Mercusys MS105G
-
В наличииЦена 940 руб.235 руб. в СплитКоммутатор Tenda SG108
-
В наличииЦена 1 000 руб.250 руб. в СплитКоммутатор NEOMAX NMS-108P-1000-S
-
В наличииЦена 1 020 руб.255 руб. в СплитКоммутатор ORIGO OS2105/A1A
-
В наличииЦена 1 050 руб.263 руб. в СплитКоммутатор Tenda 5PORT 100/1000M (TEG1005D)
-
В наличииЦена 1 110 руб.278 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-1005A/G1A
-
В наличииЦена 1 260 руб.315 руб. в СплитКоммутатор Mercusys MS108G
-
В наличииЦена 1 400 руб.350 руб. в СплитКоммутатор TP-Link LS105G
-
В наличииЦена 1 400 руб.350 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-1005D/R1A
-
В наличииЦена 1 590 руб.398 руб. в СплитКоммутатор ORIGO OS2208/A1A
-
В наличииЦена 1 660 руб.415 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-1008A/F1A
-
В наличииЦена 1 720 руб.430 руб. в СплитКоммутатор SNR SNR-S1100G-8T
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
Отзывы о товаре Коммутатор ORIGO OS1205/A1A