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Коммутатор Mercusys MS105G купить с доставкой в Москве
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Коммутатор Mercusys MS105G

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Коммутатор Mercusys MS105G - фото 3
Коммутатор Mercusys MS105G - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
  • Коммутатор Mercusys MS105G - фото 1
  • Коммутатор Mercusys MS105G - фото 2
  • Коммутатор Mercusys MS105G - фото 3
  • Коммутатор Mercusys MS105G - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
990 руб. 
Начислим 37 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 295150
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Коммутатор Mercusys MS105G
990 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mercusys
Тип товара
Коммутатор
Поддержка стандартов
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Порты
5 х Ethernet 10/100 Мбит/с
Габаритные размеры, мм
105х70х24.9
Тип устройства
коммутатор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х9х7
Вес, г.
220

Описание товара Коммутатор Mercusys MS105G

Расширьте проводную сеть благодаря 5 портам Ethernet 10/100/1000 Мбит/с! MS105G совместим с 4K Ultra HD ТV, компьютерами, принтерами, IP-камерами, игровыми консолями и прочими устройствами. Коммутатор отлично подойдёт для дома и небольшого офиса. Cочетание красного и чёрного цветов придаёт MS105G вид высокотехнологичного гаджета. А благодаря компактному размеру MS105G не займёт много места, где бы вы его не установили.



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Отзывы о товаре Коммутатор Mercusys MS105G

Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Алексей Б.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший свич, гигабит работает.
Источник: Яндекс Маркет
26.02.2025
Иван П.

Достоинства:


Комментарий:
отлично справляется с разделением гигабитного канала на несколько устройств.
Источник: Яндекс Маркет
21.02.2025
Андрей Д.

Достоинства:


Комментарий:
Проверенный временем коммутатор. Подобный стоит в эксплуатации уже 4 года, проблем небыло.
Источник: Яндекс Маркет
18.02.2025
Игорь И.

Достоинства:


Комментарий:
Свои функции выполняет. Скорость не режет.
Источник: Яндекс Маркет
14.02.2025
Александр З.

Достоинства:


Комментарий:
работает две недели, скорость непредсказуемо не падает до 100, как на tplink
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2025
Равиль Р.

Достоинства:


Комментарий:
все целостности и сохранности. компактный, стильный. проводимую скорость не проверял. доверился предыдущим отзывам.
Источник: Яндекс Маркет
30.01.2025
Антон П.

Достоинства:


Комментарий:
Все работает. Скорость почти не режет
Источник: Яндекс Маркет
28.01.2025
Александр Б.

Достоинства:


Комментарий:
Соответствует описанию. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
18.01.2025
Сергей Н.

Достоинства:


Комментарий:
Нормальный свич. Не могу сказать что порты держат гигабит, но 500 мб/с держат уверенно.
Источник: Яндекс Маркет
27.11.2024
Сергей Д.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный коммутатор, беру не первый раз, цена, качество на высоте. Спасибо продавцу, товар упаковал хорошо.
Источник: Яндекс Маркет
25.11.2024
Артем А.

Достоинства:


Комментарий:
Коммутатор то что надо! За свои деньги отличная вещь, упакован бал ОЧЕНЬ хорошо!



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Mercusys
Тип товара
Коммутатор
Поддержка стандартов
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Порты
5 х Ethernet 10/100 Мбит/с
Габаритные размеры, мм
105х70х24.9
Тип устройства
коммутатор
Страна производитель
Китай
Описание
Расширьте проводную сеть благодаря 5 портам Ethernet 10/100/1000 Мбит/с! MS105G совместим с 4K Ultra HD ТV, компьютерами, принтерами, IP-камерами, игровыми консолями и прочими устройствами. Коммутатор отлично подойдёт для дома и небольшого офиса. Cочетание красного и чёрного цветов придаёт MS105G вид высокотехнологичного гаджета. А благодаря компактному размеру MS105G не займёт много места, где бы вы его не установили.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Алексей Б.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший свич, гигабит работает.
Источник: Яндекс Маркет
26.02.2025
Иван П.

Достоинства:


Комментарий:
отлично справляется с разделением гигабитного канала на несколько устройств.
Источник: Яндекс Маркет
21.02.2025
Андрей Д.

Достоинства:


Комментарий:
Проверенный временем коммутатор. Подобный стоит в эксплуатации уже 4 года, проблем небыло.
Источник: Яндекс Маркет
18.02.2025
Игорь И.

Достоинства:


Комментарий:
Свои функции выполняет. Скорость не режет.
Источник: Яндекс Маркет
14.02.2025
Александр З.

Достоинства:


Комментарий:
работает две недели, скорость непредсказуемо не падает до 100, как на tplink
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2025
Равиль Р.

Достоинства:


Комментарий:
все целостности и сохранности. компактный, стильный. проводимую скорость не проверял. доверился предыдущим отзывам.
Источник: Яндекс Маркет
30.01.2025
Антон П.

Достоинства:


Комментарий:
Все работает. Скорость почти не режет
Источник: Яндекс Маркет
28.01.2025
Александр Б.

Достоинства:


Комментарий:
Соответствует описанию. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
18.01.2025
Сергей Н.

Достоинства:


Комментарий:
Нормальный свич. Не могу сказать что порты держат гигабит, но 500 мб/с держат уверенно.
Источник: Яндекс Маркет
27.11.2024
Сергей Д.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный коммутатор, беру не первый раз, цена, качество на высоте. Спасибо продавцу, товар упаковал хорошо.
Источник: Яндекс Маркет
25.11.2024
Артем А.

Достоинства:


Комментарий:
Коммутатор то что надо! За свои деньги отличная вещь, упакован бал ОЧЕНЬ хорошо!


Коммутатор Mercusys MS105G – стоимость товара 990 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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