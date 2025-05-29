Коммутатор Mercusys MS105G
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
990 руб.
В наличии
Код товара: 295150
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
990 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Коммутатор
Поддержка стандартов
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Порты
5 х Ethernet 10/100 Мбит/с
Габаритные размеры, мм
105х70х24.9
Тип устройства
коммутатор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х9х7
Вес, г.
220
Описание товара Коммутатор Mercusys MS105G
Расширьте проводную сеть благодаря 5 портам Ethernet 10/100/1000 Мбит/с! MS105G совместим с 4K Ultra HD ТV, компьютерами, принтерами, IP-камерами, игровыми консолями и прочими устройствами. Коммутатор отлично подойдёт для дома и небольшого офиса. Cочетание красного и чёрного цветов придаёт MS105G вид высокотехнологичного гаджета. А благодаря компактному размеру MS105G не займёт много места, где бы вы его не установили.
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Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
Коммутатор
Поддержка стандартов
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Порты
5 х Ethernet 10/100 Мбит/с
Габаритные размеры, мм
105х70х24.9
Тип устройства
коммутатор
Страна производитель
Китай
Расширьте проводную сеть благодаря 5 портам Ethernet 10/100/1000 Мбит/с! MS105G совместим с 4K Ultra HD ТV, компьютерами, принтерами, IP-камерами, игровыми консолями и прочими устройствами. Коммутатор отлично подойдёт для дома и небольшого офиса. Cочетание красного и чёрного цветов придаёт MS105G вид высокотехнологичного гаджета. А благодаря компактному размеру MS105G не займёт много места, где бы вы его не установили.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Достоинства:
Комментарий:
Хороший свич, гигабит работает.
Достоинства:
Комментарий:
отлично справляется с разделением гигабитного канала на несколько устройств.
Достоинства:
Комментарий:
Проверенный временем коммутатор. Подобный стоит в эксплуатации уже 4 года, проблем небыло.
Достоинства:
Комментарий:
Свои функции выполняет. Скорость не режет.
Достоинства:
Комментарий:
работает две недели, скорость непредсказуемо не падает до 100, как на tplink
Достоинства:
Комментарий:
все целостности и сохранности. компактный, стильный. проводимую скорость не проверял. доверился предыдущим отзывам.
Достоинства:
Комментарий:
Все работает. Скорость почти не режет
Достоинства:
Комментарий:
Соответствует описанию. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Нормальный свич. Не могу сказать что порты держат гигабит, но 500 мб/с держат уверенно.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный коммутатор, беру не первый раз, цена, качество на высоте. Спасибо продавцу, товар упаковал хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
Коммутатор то что надо! За свои деньги отличная вещь, упакован бал ОЧЕНЬ хорошо!
Коммутатор Mercusys MS105G – стоимость товара 990 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Коммутатор Mercusys MS105G
Достоинства:
Комментарий:
Хороший свич, гигабит работает.
Достоинства:
Комментарий:
отлично справляется с разделением гигабитного канала на несколько устройств.
Достоинства:
Комментарий:
Проверенный временем коммутатор. Подобный стоит в эксплуатации уже 4 года, проблем небыло.
Достоинства:
Комментарий:
Свои функции выполняет. Скорость не режет.
Достоинства:
Комментарий:
работает две недели, скорость непредсказуемо не падает до 100, как на tplink
Достоинства:
Комментарий:
все целостности и сохранности. компактный, стильный. проводимую скорость не проверял. доверился предыдущим отзывам.
Достоинства:
Комментарий:
Все работает. Скорость почти не режет
Достоинства:
Комментарий:
Соответствует описанию. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Нормальный свич. Не могу сказать что порты держат гигабит, но 500 мб/с держат уверенно.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный коммутатор, беру не первый раз, цена, качество на высоте. Спасибо продавцу, товар упаковал хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
Коммутатор то что надо! За свои деньги отличная вещь, упакован бал ОЧЕНЬ хорошо!