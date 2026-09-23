Коммутатор Tenda 5PORT 100/1000M (TEG1005D)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Коммутатор Tenda 5PORT 100/1000M (TEG1005D)
Коммутатор Tenda TEG1005D в сером корпусе, подходящем для настольной или настенной установки, может обеспечивать подключенным к его Ethernet-портам устройствам доступ к высокоскоростному интернет-соединению. Присоединение устройств сетевой периферии осуществляется к 5 гигабитным Ethernet-разъемам коммутатора. Для обеспечения быстрой и точной передачи данных к соответствующим портам модель получает таблицу МАС на 2000 адресов. Коммутатор Tenda TEG1005D является неуправляемым и решает задачу коммутации устройств непосредственно после их подключения за счет Ethernet-кабелей. На металлическом корпусе модели расположены индикаторы активности, питания и состояния. Энергопотребление прибора с питанием от сетевого адаптера не превышает 2.5 Вт.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
Теги товара: Коммутаторы 5 портов, Неуправляемые коммутаторы
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 040 руб.260 руб. в СплитКоммутатор NEOMAX NMS-108P-1000-S
-
В наличииЦена 1 170 руб. 1 570 руб.293 руб. в СплитКоммутатор TP-Link LS1005G
-
В наличииЦена 1 170 руб.293 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-1005A/G1A
-
В наличииЦена 1 180 руб.295 руб. в СплитКоммутатор Tenda SG108
-
В наличииЦена 1 280 руб.320 руб. в СплитКоммутатор TP-Link TL-SG1005D
-
В наличииЦена 1 370 руб.343 руб. в СплитКоммутатор Mercusys MS108G
-
В наличииЦена 1 440 руб.360 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-1005D/R1A
-
В наличииЦена 1 590 руб.398 руб. в СплитКоммутатор TP-Link TL-SG105S 5G
-
В наличииЦена 1 670 руб.418 руб. в СплитКоммутатор ORIGO OS2208/A1A
-
В наличииЦена 1 750 руб.438 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-1008A/F1A
-
В наличииЦена 1 810 руб.453 руб. в СплитКоммутатор SNR SNR-S1100G-8T
-
В наличииЦена 1 940 руб.485 руб. в СплитКоммутатор Tenda F1016 IP-COM
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
Теги товара: Коммутаторы 5 портов, Неуправляемые коммутаторы
Отзывы о товаре Коммутатор Tenda 5PORT 100/1000M (TEG1005D)