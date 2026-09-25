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Коммутатор NEOMAX NMS-108P-1000-S купить с доставкой в Москве
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Коммутатор NEOMAX NMS-108P-1000-S

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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
8
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
  • Коммутатор NEOMAX NMS-108P-1000-S - фото 1
  • Коммутатор NEOMAX NMS-108P-1000-S - фото 2
  • Коммутатор NEOMAX NMS-108P-1000-S - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 040 руб. 
Начислим 38 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741050
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Коммутатор NEOMAX NMS-108P-1000-S
1 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
NeoMax
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор, адаптер питания
Количество портов RJ45
8
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Размер таблицы MAC адресов
4000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
58х37х14
Вес, г.
400

Описание товара Коммутатор NEOMAX NMS-108P-1000-S

Коммутатор NEOMAX — практичное решение для организации проводной сети в небольшом офисе, рабочей группе или дома. Настольный форм-фактор и вес 0,4 кг позволяют удобно разместить устройство на рабочем столе или в подходящем месте без лишней нагрузки на пространство. Модель оснащена 8 портами RJ45 и поддерживает базовую скорость передачи данных 10/100/1000 Мбит/сек, обеспечивая гибкость подключения сетевых устройств. Неуправляемый тип делает коммутатор простым в использовании: он подходит для задач, где важно быстро объединить оборудование в единую сеть без сложной настройки. Уровень L2 и таблица MAC-адресов на 4000 записей поддерживают стабильную работу при подключении нескольких устройств.



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Отзывы о товаре Коммутатор NEOMAX NMS-108P-1000-S




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Характеристики
Бренд
NeoMax
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор, адаптер питания
Количество портов RJ45
8
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Размер таблицы MAC адресов
4000
Страна производитель
Китай
Описание
Коммутатор NEOMAX — практичное решение для организации проводной сети в небольшом офисе, рабочей группе или дома. Настольный форм-фактор и вес 0,4 кг позволяют удобно разместить устройство на рабочем столе или в подходящем месте без лишней нагрузки на пространство. Модель оснащена 8 портами RJ45 и поддерживает базовую скорость передачи данных 10/100/1000 Мбит/сек, обеспечивая гибкость подключения сетевых устройств. Неуправляемый тип делает коммутатор простым в использовании: он подходит для задач, где важно быстро объединить оборудование в единую сеть без сложной настройки. Уровень L2 и таблица MAC-адресов на 4000 записей поддерживают стабильную работу при подключении нескольких устройств.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Коммутатор NEOMAX NMS-108P-1000-S - по цене 1040 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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