Top.Mail.Ru
Коммутатор D-Link DES-1005C/C2A купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Коммутатор D-Link DES-1005C/C2A

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Коммутатор D-Link DES-1005C/C2A - фото 1
Коммутатор D-Link DES-1005C/C2A - фото 2
Коммутатор D-Link DES-1005C/C2A - фото 3
Коммутатор D-Link DES-1005C/C2A - фото 4
Коммутатор D-Link DES-1005C/C2A - фото 5
Коммутатор D-Link DES-1005C/C2A - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Количество портов RJ45
5
Базовая скорость передачи данных
100 Мбит/сек
Поддержка PoE
нет
  • Коммутатор D-Link DES-1005C/C2A - фото 1
  • Коммутатор D-Link DES-1005C/C2A - фото 2
  • Коммутатор D-Link DES-1005C/C2A - фото 3
  • Коммутатор D-Link DES-1005C/C2A - фото 4
  • Коммутатор D-Link DES-1005C/C2A - фото 5
  • Коммутатор D-Link DES-1005C/C2A - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
790 руб. 
Начислим 35 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 723321
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Коммутатор D-Link DES-1005C/C2A
790 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
D-LINK
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Комплектация
Коммутатор DES-1005C, Адаптер питания, Краткая инструкция по подключению
Количество портов RJ45
5
Базовая скорость передачи данных
100 Мбит/сек
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
2000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х9х8
Вес, г.
100

Описание товара Коммутатор D-Link DES-1005C/C2A

Коммутатор DES-1005C с 5 портами 10/100Base-TX представляет собой недорогое решение для сетей SOHO и предприятий малого и среднего бизнеса (SMB). Установка Plug-and-play Коммутатор DES-1005C поддерживает технологию Plug-and-play, позволяющую подключать к нему устройства без произведения дополнительных настроек. Благодаря поддержке Plug-and-play процесс создания локальной сети значительно упрощается, и в домашней сети или сети офиса можно совместно использовать файлы, музыку и видео или запускать многопользовательские сетевые приложения. Управление потоком 802.3x на каждом порту минимизирует потерю пакетов при переполнении входящего буфера порта, что обеспечивает надежное соединение всех подключенных устройств. Автоматическое определение полярности MDI/MDIX Поддержка автоматического определения полярности MDI/MDIX на всех портах исключает необходимость использования кроссовых кабелей при подключении к другому коммутатору. Экономия электроэнергии Коммутатор DES-1005C поддерживает функцию энергосбережения. Коммутатор определяет статус соединения на каждом порту и обеспечивает автоматический переход неактивных портов в спящий режим.



Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов

Отзывы о товаре Коммутатор D-Link DES-1005C/C2A




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
D-LINK
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Комплектация
Коммутатор DES-1005C, Адаптер питания, Краткая инструкция по подключению
Количество портов RJ45
5
Базовая скорость передачи данных
100 Мбит/сек
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
2000
Страна производитель
Китай
Описание
Коммутатор DES-1005C с 5 портами 10/100Base-TX представляет собой недорогое решение для сетей SOHO и предприятий малого и среднего бизнеса (SMB). Установка Plug-and-play Коммутатор DES-1005C поддерживает технологию Plug-and-play, позволяющую подключать к нему устройства без произведения дополнительных настроек. Благодаря поддержке Plug-and-play процесс создания локальной сети значительно упрощается, и в домашней сети или сети офиса можно совместно использовать файлы, музыку и видео или запускать многопользовательские сетевые приложения. Управление потоком 802.3x на каждом порту минимизирует потерю пакетов при переполнении входящего буфера порта, что обеспечивает надежное соединение всех подключенных устройств. Автоматическое определение полярности MDI/MDIX Поддержка автоматического определения полярности MDI/MDIX на всех портах исключает необходимость использования кроссовых кабелей при подключении к другому коммутатору. Экономия электроэнергии Коммутатор DES-1005C поддерживает функцию энергосбережения. Коммутатор определяет статус соединения на каждом порту и обеспечивает автоматический переход неактивных портов в спящий режим.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Коммутатор D-Link DES-1005C/C2A - по цене 790 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...