Коммутатор SNR SNR-S1000-5T
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Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
5
Базовая скорость передачи данных
100 Мбит/сек
Количество портов SFP
5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
780 руб.
В наличии
Код товара: 741263
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор, блок питания, руководство по установке, гарантийный талон.
Количество портов RJ45
5
Базовая скорость передачи данных
100 Мбит/сек
Количество портов SFP
5
Скорость портов SFP
10 Гбит/с, 1 Гбит/с
Размер таблицы MAC адресов
1000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
8х5х2
Вес, г.
100
Описание товара Коммутатор SNR SNR-S1000-5T
Коммутатор SNR в настольном форм-факторе — практичное решение для организации сетевых подключений без сложной настройки. Неуправляемый тип позволяет быстро включить устройство в работу, а уровень L2 обеспечивает базовую коммутацию данных. Модель оснащена 5 портами RJ45 с базовой скоростью передачи данных 100 Мбит/с и 5 портами SFP со скоростью до 1 Гбит/с. Такое сочетание удобно для подключения сетевых устройств и построения участка сети с высокоскоростными соединениями через SFP. Таблица MAC-адресов на 1000 записей поддерживает обработку подключений в рамках заявленных возможностей коммутатора.
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Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
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Бренд
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор, блок питания, руководство по установке, гарантийный талон.
Количество портов RJ45
5
Базовая скорость передачи данных
100 Мбит/сек
Количество портов SFP
5
Скорость портов SFP
10 Гбит/с, 1 Гбит/с
Размер таблицы MAC адресов
1000
Страна производитель
Китай
Коммутатор SNR в настольном форм-факторе — практичное решение для организации сетевых подключений без сложной настройки. Неуправляемый тип позволяет быстро включить устройство в работу, а уровень L2 обеспечивает базовую коммутацию данных. Модель оснащена 5 портами RJ45 с базовой скоростью передачи данных 100 Мбит/с и 5 портами SFP со скоростью до 1 Гбит/с. Такое сочетание удобно для подключения сетевых устройств и построения участка сети с высокоскоростными соединениями через SFP. Таблица MAC-адресов на 1000 записей поддерживает обработку подключений в рамках заявленных возможностей коммутатора.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
Купить Коммутатор SNR SNR-S1000-5T - по цене 780 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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