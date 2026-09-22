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Коммутатор D-Link DES-1008C/F6/E купить с доставкой в Москве
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Коммутатор D-Link DES-1008C/F6/E

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Коммутатор D-Link DES-1008C/F6/E - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
8
Базовая скорость передачи данных
100 Мбит/сек
Количество портов SFP
2
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at, 802.3bt
  • Коммутатор D-Link DES-1008C/F6/E - фото 1
  • Коммутатор D-Link DES-1008C/F6/E - фото 2
  • Коммутатор D-Link DES-1008C/F6/E - фото 3
  • Коммутатор D-Link DES-1008C/F6/E - фото 4
  • Коммутатор D-Link DES-1008C/F6/E - фото 5
  • Коммутатор D-Link DES-1008C/F6/E - фото 6
  • Коммутатор D-Link DES-1008C/F6/E - фото 7
  • Коммутатор D-Link DES-1008C/F6/E - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729752
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Характеристики

Бренд
D-LINK
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
адаптер питания, документация
Количество портов RJ45
8
Базовая скорость передачи данных
100 Мбит/сек
Количество портов SFP
2
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at, 802.3bt
Размер таблицы MAC адресов
1000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х8х8
Вес, г.
170

Описание товара Коммутатор D-Link DES-1008C/F6/E

Коммутатор D-Link — это высококачественное устройство, предназначенное для эффективной организации локальной сети. Этот неуправляемый коммутатор функционирует на уровне L2, обеспечивая надежное соединение и быструю передачу данных со скоростью до 100 Мбит/сек. Он оснащен 8 портами RJ45, что позволяет подключать множество устройств одновременно, делая его идеальным выбором для офиса или дома. Особенностью данного устройства является поддержка технологии PoE в стандартах 802.3af, 802.3at и 802.3bt, что даёт возможность передавать электроэнергию одновременно с данными через Ethernet-кабель. Это значительно упрощает установку оборудования, так как исключает необходимость в отдельной электросети для питания устройств. Коммутатор также оборудован 2 портами SFP, обеспечивающими гибкость при подключении различных устройств и модулей. Благодаря компактному настольному форм-фактору, этот коммутатор легко интегрируется в любое рабочее пространство. Вес устройства составляет всего 0,07 кг, что делает его не только функциональным, но и легким в установке. Размер таблицы MAC адресов достигает 1000, что позволяет эффективно управлять сетевыми соединениями и поддерживать стабильную работу сети. Бренд D-Link гарантирует высокое качество и надежность, что подтверждено многолетним опытом в производстве сетевого оборудования.



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Отзывы о товаре Коммутатор D-Link DES-1008C/F6/E




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Характеристики
Бренд
D-LINK
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
адаптер питания, документация
Количество портов RJ45
8
Базовая скорость передачи данных
100 Мбит/сек
Количество портов SFP
2
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at, 802.3bt
Размер таблицы MAC адресов
1000
Страна производитель
Китай
Описание
Коммутатор D-Link — это высококачественное устройство, предназначенное для эффективной организации локальной сети. Этот неуправляемый коммутатор функционирует на уровне L2, обеспечивая надежное соединение и быструю передачу данных со скоростью до 100 Мбит/сек. Он оснащен 8 портами RJ45, что позволяет подключать множество устройств одновременно, делая его идеальным выбором для офиса или дома. Особенностью данного устройства является поддержка технологии PoE в стандартах 802.3af, 802.3at и 802.3bt, что даёт возможность передавать электроэнергию одновременно с данными через Ethernet-кабель. Это значительно упрощает установку оборудования, так как исключает необходимость в отдельной электросети для питания устройств. Коммутатор также оборудован 2 портами SFP, обеспечивающими гибкость при подключении различных устройств и модулей. Благодаря компактному настольному форм-фактору, этот коммутатор легко интегрируется в любое рабочее пространство. Вес устройства составляет всего 0,07 кг, что делает его не только функциональным, но и легким в установке. Размер таблицы MAC адресов достигает 1000, что позволяет эффективно управлять сетевыми соединениями и поддерживать стабильную работу сети. Бренд D-Link гарантирует высокое качество и надежность, что подтверждено многолетним опытом в производстве сетевого оборудования.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
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