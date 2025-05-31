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Коммутатор Tenda SG105 купить с доставкой в Москве
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Коммутатор Tenda SG105

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Коммутатор Tenda SG105 - фото 1
Коммутатор Tenda SG105 - фото 2
Коммутатор Tenda SG105 - фото 3
Коммутатор Tenda SG105 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
  • Коммутатор Tenda SG105 - фото 1
  • Коммутатор Tenda SG105 - фото 2
  • Коммутатор Tenda SG105 - фото 3
  • Коммутатор Tenda SG105 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 303792
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Характеристики

Бренд
Tenda
Тип товара
Коммутатор
Поддержка стандартов
IEEE 802.3/u/x/ab
Порты
5 портов 10/100/1000 Мбит/с RJ45 с автосогласованием, (авто-MDI/MDIX)
Габаритные размеры, мм
96х66х23
Разъёмы/Порты
RJ45
Тип устройства
коммутатор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х8х8
Вес, г.
200

Описание товара Коммутатор Tenda SG105

SG105 – это 5-портовый гигабитный настольный SOHO коммутатор. Он оснащен пятью 10/100/1000 Мбит/с портами с автосогласованием. Вы можете использовать SG105 для создания или расширения сети. Скорость передачи данных у SG105 в 10 раз выше, чем у мегабитных коммутаторов. SG105 устраняет узкие места трафика и, поэтому пользователи могут передавать большие файлы намного быстрее. Коммутатор может быть установлен на столе или стене. SG105 не требует настройки и работает сразу после включения. Благодаря стабильной работе и простым в использовании функциям, SG105 идеально подходит для школ, общежитий и небольших офисов.



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Отзывы о товаре Коммутатор Tenda SG105

Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный товар за свои деньги. Работает!
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Кристина Л.

Достоинства:


Комментарий:
качество хорошее, пришло вовремя, работает хорошо
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Антон К.

Достоинства:


Комментарий:
Маленький, работает исправно в качестве коммутатора для тв-приставки и NUC-компьютера
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Александр М.

Достоинства:


Комментарий:
Все работает, выдает заявленную скорость
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Максим Л.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично, скорость соответственно описанию.
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Виктор П.

Достоинства:


Комментарий:
Товар отличный. Все работает.
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Сергей С.

Достоинства:


Комментарий:
Работает 1000 выдает стабильно
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Работат Но как долго будет это длиться никому не известно
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Сергей И.

Достоинства:


Комментарий:
свои функции выполняет отлично, после роутера скорость нормальная, рекомендую, очень просто и удобно!!!
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Игорь

Достоинства:


Комментарий:
очень маленький по размеру, работает
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Павел С.

Достоинства:


Комментарий:
Все соответствует описанию работает.
Источник: Яндекс Маркет
18.05.2025
Андрей Т.

Достоинства:


Комментарий:
Все исправно работает.нареканий нет
Источник: Яндекс Маркет
18.05.2025
Андрей С.

Достоинства:


Комментарий:
всё работает, меня устраивает.
Источник: Яндекс Маркет
16.05.2025
Danil T.

Достоинства:


Комментарий:
То что я искал, у роутера xiomi есть свое приложение где можно смотреть кто подключён к нему как по WiFi так и портам Ethernet-но портов на нем всего 2, а нужно больше. Теперь же все подключено и работает отлично. На всех устройствах подключённых к коммутатору выдают обещанные провайдером 600 мб/с
Источник: Яндекс Маркет
16.05.2025
Игорь Н.

Достоинства:


Комментарий:
Со своей функцией справляется
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2025
Михаил С.

Достоинства:


Комментарий:
Пока не пригодился, но оставлю на всяк случай
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Владимир И.

Достоинства:


Комментарий:
C помощью этого коммутатора, расположенного у телевизора и соединенного витой парой с одним гигабитным портом роутера можно раздать Инет телевизору, IPTV и Инет ТВ приставке Ростелекома, Инет Android ТВ приставке X96mini. Такое действие необходимо в случае тотальной занятости диапазона 2.4GHz множеством Wi-Fi сетей, что выражается в низком качестве работы лично вашей Wi-Fi сети.
Источник: Яндекс Маркет
10.05.2025
Николай В.

Достоинства:


Комментарий:
Когда заказывал на фотографиях корпус был перфорированный, приехал уже в новом. Нагрузку держит, гигабит поддерживает
Источник: Яндекс Маркет
08.05.2025
Марина В.

Достоинства:


Комментарий:
Очень компактный, свою функцию выполняет. Скорость показывает как заявлено.
Источник: Яндекс Маркет
08.05.2025
Владимир В.

Достоинства:


Комментарий:
всё хорошо работает . все ка заявлено продавцом.
Источник: Яндекс Маркет
07.05.2025
АНДРЕЙ А.

Достоинства:


Комментарий:
Пришёл целый в упаковке, подключил, работает. Написано 3 года гарантии. надеюсь прослужит долго.
Источник: Яндекс Маркет
05.05.2025
Александра К.

Достоинства:


Комментарий:
хороший коммутатор, прекрасно работает. к покупке рекомендую.



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Tenda
Тип товара
Коммутатор
Поддержка стандартов
IEEE 802.3/u/x/ab
Порты
5 портов 10/100/1000 Мбит/с RJ45 с автосогласованием, (авто-MDI/MDIX)
Габаритные размеры, мм
96х66х23
Разъёмы/Порты
RJ45
Тип устройства
коммутатор
Страна производитель
Китай
Описание
SG105 – это 5-портовый гигабитный настольный SOHO коммутатор. Он оснащен пятью 10/100/1000 Мбит/с портами с автосогласованием. Вы можете использовать SG105 для создания или расширения сети. Скорость передачи данных у SG105 в 10 раз выше, чем у мегабитных коммутаторов. SG105 устраняет узкие места трафика и, поэтому пользователи могут передавать большие файлы намного быстрее. Коммутатор может быть установлен на столе или стене. SG105 не требует настройки и работает сразу после включения. Благодаря стабильной работе и простым в использовании функциям, SG105 идеально подходит для школ, общежитий и небольших офисов.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный товар за свои деньги. Работает!
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Кристина Л.

Достоинства:


Комментарий:
качество хорошее, пришло вовремя, работает хорошо
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Антон К.

Достоинства:


Комментарий:
Маленький, работает исправно в качестве коммутатора для тв-приставки и NUC-компьютера
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Александр М.

Достоинства:


Комментарий:
Все работает, выдает заявленную скорость
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Максим Л.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично, скорость соответственно описанию.
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Виктор П.

Достоинства:


Комментарий:
Товар отличный. Все работает.
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Сергей С.

Достоинства:


Комментарий:
Работает 1000 выдает стабильно
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Работат Но как долго будет это длиться никому не известно
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Сергей И.

Достоинства:


Комментарий:
свои функции выполняет отлично, после роутера скорость нормальная, рекомендую, очень просто и удобно!!!
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Игорь

Достоинства:


Комментарий:
очень маленький по размеру, работает
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Павел С.

Достоинства:


Комментарий:
Все соответствует описанию работает.
Источник: Яндекс Маркет
18.05.2025
Андрей Т.

Достоинства:


Комментарий:
Все исправно работает.нареканий нет
Источник: Яндекс Маркет
18.05.2025
Андрей С.

Достоинства:


Комментарий:
всё работает, меня устраивает.
Источник: Яндекс Маркет
16.05.2025
Danil T.

Достоинства:


Комментарий:
То что я искал, у роутера xiomi есть свое приложение где можно смотреть кто подключён к нему как по WiFi так и портам Ethernet-но портов на нем всего 2, а нужно больше. Теперь же все подключено и работает отлично. На всех устройствах подключённых к коммутатору выдают обещанные провайдером 600 мб/с
Источник: Яндекс Маркет
16.05.2025
Игорь Н.

Достоинства:


Комментарий:
Со своей функцией справляется
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2025
Михаил С.

Достоинства:


Комментарий:
Пока не пригодился, но оставлю на всяк случай
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Владимир И.

Достоинства:


Комментарий:
C помощью этого коммутатора, расположенного у телевизора и соединенного витой парой с одним гигабитным портом роутера можно раздать Инет телевизору, IPTV и Инет ТВ приставке Ростелекома, Инет Android ТВ приставке X96mini. Такое действие необходимо в случае тотальной занятости диапазона 2.4GHz множеством Wi-Fi сетей, что выражается в низком качестве работы лично вашей Wi-Fi сети.
Источник: Яндекс Маркет
10.05.2025
Николай В.

Достоинства:


Комментарий:
Когда заказывал на фотографиях корпус был перфорированный, приехал уже в новом. Нагрузку держит, гигабит поддерживает
Источник: Яндекс Маркет
08.05.2025
Марина В.

Достоинства:


Комментарий:
Очень компактный, свою функцию выполняет. Скорость показывает как заявлено.
Источник: Яндекс Маркет
08.05.2025
Владимир В.

Достоинства:


Комментарий:
всё хорошо работает . все ка заявлено продавцом.
Источник: Яндекс Маркет
07.05.2025
АНДРЕЙ А.

Достоинства:


Комментарий:
Пришёл целый в упаковке, подключил, работает. Написано 3 года гарантии. надеюсь прослужит долго.
Источник: Яндекс Маркет
05.05.2025
Александра К.

Достоинства:


Комментарий:
хороший коммутатор, прекрасно работает. к покупке рекомендую.


Коммутатор Tenda SG105 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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