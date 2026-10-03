Коммутатор Mercusys MS108
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Коммутатор Mercusys MS108
Коммутаторы Mercusys — это надежное и простое в использовании сетевое оборудование, предназначенное для расширения вашей локальной сети. Данная модель оснащена 8 LAN портами, которые обеспечивают стабильное и быстрое подключение множества устройств. Основной отличительной особенностью данных коммутаторов является их неуправляемый тип, что позволяет легко интегрировать их в уже существующую сеть без дополнительной настройки. Это идеальный выбор для домашних сетей или малых офисов, где необходимо расширить возможности подключения. Коммутатор оснащен таблицей MAC адресов размером 2048, что позволяет эффективно управлять и обрабатывать входящие и исходящие данные. Компактный и легкий дизайн с весом всего 0,2 кг делает его идеальным решением для настольного размещения или установки в труднодоступных местах. Бренд Mercusys славится своей надежностью и доступностью, обеспечивая качественное соединение для ваших сетевых нужд.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 470 руб.118 руб. в СплитКоммутатор TP-Link TX432
-
В наличииЦена 500 руб.125 руб. в СплитКоммутатор NEOMAX NMS-105P-100-P
-
В наличииЦена 520 руб.130 руб. в СплитКоммутатор Tenda S105
-
В наличииЦена 550 руб.138 руб. в СплитКоммутатор Netis ST3105C
-
В наличииЦена 570 руб.143 руб. в СплитКоммутатор Netis ST105D
-
В наличииЦена 600 руб.150 руб. в СплитКоммутатор Tenda S108
-
В наличииЦена 600 руб.150 руб. в СплитКоммутатор NEOMAX NMS-108P-100-P
-
В наличииЦена 610 руб. 1 230 руб.153 руб. в СплитКоммутатор Mercusys MS105
-
В наличииЦена 650 руб.163 руб. в СплитКоммутатор ORIGO OS1105/A1A
-
В наличииЦена 660 руб.165 руб. в СплитКоммутатор Tenda SG105
-
В наличииЦена 660 руб.165 руб. в СплитКоммутатор NEOMAX NMS-105P-1000-P
-
В наличииЦена 690 руб.173 руб. в СплитКоммутатор Netis ST3108C
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
Отзывы о товаре Коммутатор Mercusys MS108