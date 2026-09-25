Коммутатор NEOMAX NMS-105P-1000-P
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
5
Базовая скорость передачи данных
10 Гбит/с
Поддержка PoE
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
680 руб.
В наличии
Код товара: 741052
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680 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор, адаптер питания
Количество портов RJ45
5
Базовая скорость передачи данных
10 Гбит/с
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
2000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х9х7
Вес, г.
250
Описание товара Коммутатор NEOMAX NMS-105P-1000-P
Коммутатор NEOMAX — компактное решение для настольного размещения и подключения устройств в сети. Неуправляемый тип обеспечивает простую установку без сложной настройки: достаточно подключить оборудование к одному из 5 портов RJ45. Модель работает на уровне L2, поддерживает таблицу MAC-адресов на 2000 записей и базовую скорость передачи данных 10 Гбит/с. Вес всего 0,25 кг — коммутатор легко разместить на рабочем столе, не занимая много пространства.
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Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
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Бренд
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор, адаптер питания
Количество портов RJ45
5
Базовая скорость передачи данных
10 Гбит/с
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
2000
Страна производитель
Китай
Коммутатор NEOMAX — компактное решение для настольного размещения и подключения устройств в сети. Неуправляемый тип обеспечивает простую установку без сложной настройки: достаточно подключить оборудование к одному из 5 портов RJ45. Модель работает на уровне L2, поддерживает таблицу MAC-адресов на 2000 записей и базовую скорость передачи данных 10 Гбит/с. Вес всего 0,25 кг — коммутатор легко разместить на рабочем столе, не занимая много пространства.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
Купить Коммутатор NEOMAX NMS-105P-1000-P - по цене 680 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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