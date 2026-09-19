Коммутатор Tenda S108
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Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Поддержка PoE
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
630 руб.
В наличии
Код товара: 407746
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630 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
8
Поддержка стандартов
Auto-MDI/MDI-X, IEEE 802.3x (Flow control)
Порты
8 х 10/100Base-TX (100 мбит/с)
Разъёмы/Порты
RJ-45
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
2000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х8х8
Вес, г.
200
Описание товара Коммутатор Tenda S108
S108 – настольный коммутатор, специально предназначенный для дома, офиса, небольшого отеля и т.п. 8*10/100 портов с автосогласованием и полной дуплексной скоростью до 200 Мбит/с обеспечивают быстрый доступ в Интернет. Функция Plug-and-play позволяет легко настроить коммутатор независимо от того, насколько вы технологически подкованы или опытны, S108 очень прост и интуитивно понятен. Благодаря ультракомпактной конструкции S108 можно разместить на столе или на стене – в любом месте, где хочется, и несложно перемещать. Совместимость S108 с компьютером, принтером, смарт телевизорами, NAS, игровой консолью, IP-камерами поможет использовать все возможности вашей домашней сети.
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Теги товара: Коммутаторы 8 портов, Неуправляемые коммутаторы
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Бренд
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
8
Поддержка стандартов
Auto-MDI/MDI-X, IEEE 802.3x (Flow control)
Порты
8 х 10/100Base-TX (100 мбит/с)
Разъёмы/Порты
RJ-45
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
2000
Страна производитель
Китай
S108 – настольный коммутатор, специально предназначенный для дома, офиса, небольшого отеля и т.п. 8*10/100 портов с автосогласованием и полной дуплексной скоростью до 200 Мбит/с обеспечивают быстрый доступ в Интернет. Функция Plug-and-play позволяет легко настроить коммутатор независимо от того, насколько вы технологически подкованы или опытны, S108 очень прост и интуитивно понятен. Благодаря ультракомпактной конструкции S108 можно разместить на столе или на стене – в любом месте, где хочется, и несложно перемещать. Совместимость S108 с компьютером, принтером, смарт телевизорами, NAS, игровой консолью, IP-камерами поможет использовать все возможности вашей домашней сети.
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Теги товара: Коммутаторы 8 портов, Неуправляемые коммутаторы
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
Теги товара: Коммутаторы 8 портов, Неуправляемые коммутаторы
Коммутатор Tenda S108 - данный товар вы можете купить по цене 630 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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