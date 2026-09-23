Коммутатор ORIGO OS1105/A1A
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Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
680 руб.
В наличии
Код товара: 627320
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680 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
5
Поддержка стандартов
IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Порты
5
Разъёмы/Порты
RJ-45
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Размер таблицы MAC адресов
1024
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х8х6
Вес, г.
260
Описание товара Коммутатор ORIGO OS1105/A1A
Коммутатор ORIGO OS1105 представляет собой простое доступное решение для расширения домашней проводной сети подключения небольших рабочих групп офисах, образовательных медицинских учреждениях. OS1105 не требует настройки готов работе сразу после подключения питания. Коммутатор автоматически выбирает максимально возможную скорость соединения подключенным устройством активирует режим дуплекса.
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Теги товара: Коммутаторы 5 портов, Неуправляемые коммутаторы
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Бренд
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
5
Поддержка стандартов
IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Порты
5
Разъёмы/Порты
RJ-45
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Размер таблицы MAC адресов
1024
Страна производитель
Китай
Коммутатор ORIGO OS1105 представляет собой простое доступное решение для расширения домашней проводной сети подключения небольших рабочих групп офисах, образовательных медицинских учреждениях. OS1105 не требует настройки готов работе сразу после подключения питания. Коммутатор автоматически выбирает максимально возможную скорость соединения подключенным устройством активирует режим дуплекса.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
Теги товара: Коммутаторы 5 портов, Неуправляемые коммутаторы
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
Теги товара: Коммутаторы 5 портов, Неуправляемые коммутаторы
Коммутатор ORIGO OS1105/A1A - данный товар вы можете купить по цене 680 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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