Описание товара Память оперативная DDR4 Samsung 32Gb 3200MHz (M393A4K40DB3-CWEBY)

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти Samsung предназначен для профессиональных рабочих станций и мощных домашних систем, где важен стабильный объём, а не экстремальные частоты. Он оптимально подходит для задач, связанных с рендерингом, виртуализацией, работой с большими базами данных или обработкой видео в высоком разрешении, где 32 ГБ на одном модуле позволяют комфортно работать с ресурсоёмкими проектами. Для игровых ПК энтузиастов этот модуль может показаться избыточным по объёму в одиночку, но он становится отличной основой для сборки системы с 64 или 128 ГБ ОЗУ при установке в многоканальном режиме.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль памяти стандарта DDR4, который на момент своего появления стал следующим шагом в развитии технологий, предлагая повышенную пропускную способность и сниженное рабочее напряжение по сравнению с DDR3. Форм-фактор данного модуля - 288-контактный DIMM, что означает его предназначение исключительно для настольных компьютеров и серверных платформ. Крайне важно помнить, что слоты DDR4 имеют иной ключ (вырез в контактной группе), чем DDR3, что физически предотвращает установку в неподходящую материнскую плату.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль предлагает впечатляющий объём в 32 ГБ, что на стандартных потребительских платформах часто является максимальным рекомендуемым значением на один слот. Частота 3200 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, которая заметно ускоряет обмен данными между процессором и памятью, уменьшая задержки в сценариях, чувствительных к скорости ОЗУ. В реальных условиях такая связка объёма и частоты обеспечит плавную работу в профессиональных приложениях, где важна не только скорость вычислений, но и возможность загрузить в память огромные массивы данных без обращения к медленному диску.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Данная модель памяти относится к серверному/рабочему сегменту и, как правило, не оснащена предустановленными профилями автоматического разгона, такими как XMP для Intel или EXPO для AMD. Для работы на заявленной частоте 3200 МГц, скорее всего, потребуется ручная настройка параметров в BIOS материнской платы, поддерживающей такую частоту. Рабочее напряжение составляет стандартные для DDR4 1.2 В, что обеспечивает хороший баланс между энергоэффективностью и стабильностью, а конкретные значения таймингов (латентности) следует уточнять в спецификациях модели, так как они критичны для итоговой задержки доступа.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с настольными платформами, использующими память DDR4: это актуальные и предыдущие поколения процессоров Intel Core (на чипсетах серий 600, 500, 400) и AMD Ryzen (на платформах AM4). Ключевой момент - необходимость проверки поддержки материнской платой модулей высокой плотности объёмом 32 ГБ каждый, а также её способности работать с частотой 3200 МГц, особенно для процессоров Ryzen первого и второго поколения. Для стабильной работы на заявленных параметрах настоятельно рекомендуется использовать последнюю версию BIOS/UEFI.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Эта планка памяти выполнена в классическом серверном стиле без массивных декоративных радиаторов, что минимизирует её высоту и исключает любые возможные конфликты с установкой крупногабаритных процессорных кулеров. Отсутствие активного охлаждения компенсируется низким рабочим напряжением стандарта DDR4 и качественными чипами Samsung, которые обеспечивают стабильную работу даже при длительных нагрузках. Подсветка (RGB) на данной модели не предусмотрена, что делает её идеальным выбором для строгих рабочих сборок, где во главе угла стоит надёжность, а не визуальные эффекты.

Комплектность, режимы работы и расширение

Товар представляет собой одиночный модуль памяти объёмом 32 ГБ. Для раскрытия полного потенциала современных процессоров, поддерживающих двухканальный режим, рекомендуется приобретать и устанавливать чётное количество идентичных модулей (например, два или четыре). Это позволит удвоить эффективную пропускную способность памяти по сравнению с одноканальным режимом, что положительно скажется на производительности в играх и профессиональных задачах. Для расширения системы можно докупить аналогичный модуль, но для гарантии максимальной совместимости предпочтительнее изначально приобретать память в готовом наборе (ките) от производителя.

Важные нюансы перед покупкой

Основное внимание перед покупкой стоит уделить совместимости: убедитесь, что ваша материнская плата имеет слоты DDR4 и официально поддерживает модули объёмом 32 ГБ в одном слоте, а также частоту 3200 МГц. Учитывайте, что для достижения этой частоты на многих платформах потребуется активация профиля XMP/EXPO или ручная настройка, что не всегда возможно на базовых офисных материнских платах. Этот модуль - оптимальный выбор для пользователя, который собирает или модернизирует мощную рабочую станцию или ПК для монтажа, и планирует в ближайшей перспективе установить второй такой же модуль для работы в двухканальном режиме и получения суммарного объёма в 64 ГБ.