Память оперативная A-Data 64GB DDR5 6400 DIMM XPG Lancer RGB (AX5U6400C3232G-DCLARBK)
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Характеристики
Описание товара Память оперативная A-Data 64GB DDR5 6400 DIMM XPG Lancer RGB (AX5U6400C3232G-DCLARBK)
Для кого и под какие задачи
Этот комплект оперативной памяти отлично подойдёт опытным пользователям, которые собирают мощный игровой ПК или производительную рабочую станцию для профессиональных задач. Общий объём в 64 ГБ с высокой частотой делает его идеальным решением для стриминга игр в высоком качестве, работы с виртуальными машинами, монтажа видео в 4K и 8K, а также для одновременной работы с десятками тяжёлых приложений и вкладок браузера. Для обычных офисных задач или базового домашнего использования такой объём и скорость являются избыточными, а вот для энтузиастов и профессионалов это выбор с большим запасом на будущее.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами современная оперативная память стандарта DDR5, которая предлагает значительный прирост пропускной способности и энергоэффективности по сравнению с предыдущим поколением DDR4. Модули выполнены в форм-факторе DIMM, что означает их совместимость исключительно с настольными материнскими платами, оснащёнными слотами под DDR5. Важно помнить, что этот стандарт не имеет обратной совместимости, поэтому установить эти планки в плату для DDR4 или DDR3 физически невозможно.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из двух модулей по 32 ГБ каждый, что в сумме даёт 64 ГБ высокоскоростной памяти. Номинальная частота 6400 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, что напрямую влияет на скорость загрузки уровней в играх, отзывчивость системы при работе с огромными массивами данных и уменьшает время рендера в профессиональных пакетах. Такой объём позволяет, например, без подтормаживаний редактировать сложные проекты в Adobe Premiere Pro, одновременно держать открытыми десятки вкладок и играть в требовательные новинки.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Основной тайминг этого комплекта установлен на уровне CL32, что для частоты 6400 МГц является сбалансированным показателем, обеспечивающим хорошее соотношение высокой пропускной способности и приемлемой латентности. Рабочее напряжение составляет 1.4 В. Для достижения заявленных скоростей память поддерживает профиль Intel XMP 3.0, что позволяет автоматически разогнать её до номинальных 6400 МГц простым выбором соответствующего профиля в BIOS материнской платы, избавляя пользователя от сложных ручных настроек.
Совместимость с платформой
Данная память совместима с современными платформами на базе процессоров Intel Core 12-го поколения (Alder Lake) и новее, а также AMD Ryzen 7000 серии (AM5) и новее, использующих стандарт DDR5. Перед покупкой критически важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно под DDR5 и поддерживает частоты не ниже 6400 МГц, что обычно указано в её спецификациях. На некоторых платформах для стабильной работы на такой высокой частоте может потребоваться обновление BIOS до последней версии.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули оснащены массивными алюминиевыми радиаторами, которые эффективно отводят тепло от чипов памяти даже при длительных высоких нагрузках, что важно для стабильности работы на заявленных частотах. Дизайн планок дополнен адресуемой RGB-подсветкой, которая может быть синхронизирована с фирменным программным обеспечением большинства популярных материнских плат для создания единой световой схемы в корпусе. Стоит учесть высоту планок с радиаторами при выборе крупного процессорного кулера, чтобы избежать возможного конфликта.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продаётся в виде готового комплекта из двух идентичных модулей, что изначально настраивает систему на работу в высокоэффективном двухканальном режиме. Для его активации планки необходимо установить в слоты одного цвета на материнской плате, как правило, это первый и третий или второй и четвёртый слоты. Такой режим вдвое увеличивает пропускную способность по сравнению с одноканальным, что заметно в играх и профессиональных приложениях. Докупать дополнительные модули для расширения объёма следует с осторожностью, так как смешивание разных комплектов даже с одинаковыми характеристиками не гарантирует стабильной совместной работы.
Важные нюансы перед покупкой
Ключевым ограничением является строгая привязка к платформам с поддержкой DDR5 – установка в систему с DDR4 невозможна. Также стоит помнить, что достижение стабильной работы на частоте 6400 МГц зависит не только от памяти, но и от возможностей контроллера памяти в процессоре (IMC) и самой материнской платы. Высокие радиаторы могут мешать установке некоторых башенных кулеров, поэтому проверьте совместимость по габаритам. При выборе ориентируйтесь на поколение своей платформы, необходимый для задач объём и баланс частоты с таймингами. Этот комплект – отличный выбор для сборки нового мощного ПК с большим запасом, но для простого апгрейда старой системы на DDR4 он не подойдёт.
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Для кого и под какие задачи
Этот комплект оперативной памяти отлично подойдёт опытным пользователям, которые собирают мощный игровой ПК или производительную рабочую станцию для профессиональных задач. Общий объём в 64 ГБ с высокой частотой делает его идеальным решением для стриминга игр в высоком качестве, работы с виртуальными машинами, монтажа видео в 4K и 8K, а также для одновременной работы с десятками тяжёлых приложений и вкладок браузера. Для обычных офисных задач или базового домашнего использования такой объём и скорость являются избыточными, а вот для энтузиастов и профессионалов это выбор с большим запасом на будущее.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами современная оперативная память стандарта DDR5, которая предлагает значительный прирост пропускной способности и энергоэффективности по сравнению с предыдущим поколением DDR4. Модули выполнены в форм-факторе DIMM, что означает их совместимость исключительно с настольными материнскими платами, оснащёнными слотами под DDR5. Важно помнить, что этот стандарт не имеет обратной совместимости, поэтому установить эти планки в плату для DDR4 или DDR3 физически невозможно.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из двух модулей по 32 ГБ каждый, что в сумме даёт 64 ГБ высокоскоростной памяти. Номинальная частота 6400 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, что напрямую влияет на скорость загрузки уровней в играх, отзывчивость системы при работе с огромными массивами данных и уменьшает время рендера в профессиональных пакетах. Такой объём позволяет, например, без подтормаживаний редактировать сложные проекты в Adobe Premiere Pro, одновременно держать открытыми десятки вкладок и играть в требовательные новинки.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Основной тайминг этого комплекта установлен на уровне CL32, что для частоты 6400 МГц является сбалансированным показателем, обеспечивающим хорошее соотношение высокой пропускной способности и приемлемой латентности. Рабочее напряжение составляет 1.4 В. Для достижения заявленных скоростей память поддерживает профиль Intel XMP 3.0, что позволяет автоматически разогнать её до номинальных 6400 МГц простым выбором соответствующего профиля в BIOS материнской платы, избавляя пользователя от сложных ручных настроек.
Совместимость с платформой
Данная память совместима с современными платформами на базе процессоров Intel Core 12-го поколения (Alder Lake) и новее, а также AMD Ryzen 7000 серии (AM5) и новее, использующих стандарт DDR5. Перед покупкой критически важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно под DDR5 и поддерживает частоты не ниже 6400 МГц, что обычно указано в её спецификациях. На некоторых платформах для стабильной работы на такой высокой частоте может потребоваться обновление BIOS до последней версии.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули оснащены массивными алюминиевыми радиаторами, которые эффективно отводят тепло от чипов памяти даже при длительных высоких нагрузках, что важно для стабильности работы на заявленных частотах. Дизайн планок дополнен адресуемой RGB-подсветкой, которая может быть синхронизирована с фирменным программным обеспечением большинства популярных материнских плат для создания единой световой схемы в корпусе. Стоит учесть высоту планок с радиаторами при выборе крупного процессорного кулера, чтобы избежать возможного конфликта.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продаётся в виде готового комплекта из двух идентичных модулей, что изначально настраивает систему на работу в высокоэффективном двухканальном режиме. Для его активации планки необходимо установить в слоты одного цвета на материнской плате, как правило, это первый и третий или второй и четвёртый слоты. Такой режим вдвое увеличивает пропускную способность по сравнению с одноканальным, что заметно в играх и профессиональных приложениях. Докупать дополнительные модули для расширения объёма следует с осторожностью, так как смешивание разных комплектов даже с одинаковыми характеристиками не гарантирует стабильной совместной работы.
Важные нюансы перед покупкой
Ключевым ограничением является строгая привязка к платформам с поддержкой DDR5 – установка в систему с DDR4 невозможна. Также стоит помнить, что достижение стабильной работы на частоте 6400 МГц зависит не только от памяти, но и от возможностей контроллера памяти в процессоре (IMC) и самой материнской платы. Высокие радиаторы могут мешать установке некоторых башенных кулеров, поэтому проверьте совместимость по габаритам. При выборе ориентируйтесь на поколение своей платформы, необходимый для задач объём и баланс частоты с таймингами. Этот комплект – отличный выбор для сборки нового мощного ПК с большим запасом, но для простого апгрейда старой системы на DDR4 он не подойдёт.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 8 Гб, DDR4, DDR3, Тип, 16 Гб, Комплект, Объем
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Достоинства:
Комментарий:
Ужал первички и вторички. В целом спустя время доволен. Брал за почти 15к. ( это 9е поколение, там латенси 80+ ). Экспо и хмп заработали из коробки, процессор и мать на скрине.
Достоинства:
Комментарий:
Приехала в заводской упаковки с виду все новое и оригинал, пошел тестить
Достоинства:
Комментарий:
Оперативная память XPG Lancer DDR5 6400 МГц 2x32 ГБ заработала сразу ,на процессоре 9800x3D с материнкой MSI MAG X870E TOMAHAWK WIFI .Покупкой доволен рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
отличная память. не заработала в xmp 6400 на процессоре 7600x. но на 6200 удалось ужать тайминги до 28-36-36-48 и вторичные тоже отлично ужались. задержка доступа 58нс.
Достоинства:
Комментарий:
Память без нареканий. Чипы SK Hynix A-die. Профиль EXPO на 6400 поехал сразу, OCCT проходит без ошибок. Ручной разгон пока не трогал, может и не буду. После 5600 и так заметен прирост. По доставке всё отлично, быстро, чётко. Рекомендую, берите, хорошая память.
Достоинства:
Комментарий:
отличная память, expo профиль на ryzen 9700x и ASRock B850 Pro-A завелся без проблем, тестил больше часа в мем тесте, ошибок нет дополнение: к несчастью после 20 дней нормальной работы процессор откис(решение сервисного центра), поменял на ryzen 7700 на нем expo профиль завелся без проблем, тестил денек в мемтесте, все прошло без ошибок
Достоинства:
Комментарий:
Без проблем завелись по выставленному в биос профилю. Пришли в заводской упаковке аккуратные красивые.
Достоинства:
Комментарий:
Работает, тесты прошла на номинальном профиле XMP. Разгон не нужен, толка от него никакого.
Достоинства:
Комментарий:
Оказалась бракованной игры вылетают, проверка показывает проблемы с памятью, брал 4 планки
Отзывы о товаре Память оперативная A-Data 64GB DDR5 6400 DIMM XPG Lancer RGB (AX5U6400C3232G-DCLARBK)
Достоинства:
Комментарий:
Ужал первички и вторички. В целом спустя время доволен. Брал за почти 15к. ( это 9е поколение, там латенси 80+ ). Экспо и хмп заработали из коробки, процессор и мать на скрине.
Достоинства:
Комментарий:
Приехала в заводской упаковки с виду все новое и оригинал, пошел тестить
Достоинства:
Комментарий:
Оперативная память XPG Lancer DDR5 6400 МГц 2x32 ГБ заработала сразу ,на процессоре 9800x3D с материнкой MSI MAG X870E TOMAHAWK WIFI .Покупкой доволен рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
отличная память. не заработала в xmp 6400 на процессоре 7600x. но на 6200 удалось ужать тайминги до 28-36-36-48 и вторичные тоже отлично ужались. задержка доступа 58нс.
Достоинства:
Комментарий:
Память без нареканий. Чипы SK Hynix A-die. Профиль EXPO на 6400 поехал сразу, OCCT проходит без ошибок. Ручной разгон пока не трогал, может и не буду. После 5600 и так заметен прирост. По доставке всё отлично, быстро, чётко. Рекомендую, берите, хорошая память.
Достоинства:
Комментарий:
отличная память, expo профиль на ryzen 9700x и ASRock B850 Pro-A завелся без проблем, тестил больше часа в мем тесте, ошибок нет дополнение: к несчастью после 20 дней нормальной работы процессор откис(решение сервисного центра), поменял на ryzen 7700 на нем expo профиль завелся без проблем, тестил денек в мемтесте, все прошло без ошибок
Достоинства:
Комментарий:
Без проблем завелись по выставленному в биос профилю. Пришли в заводской упаковке аккуратные красивые.
Достоинства:
Комментарий:
Работает, тесты прошла на номинальном профиле XMP. Разгон не нужен, толка от него никакого.
Достоинства:
Комментарий:
Оказалась бракованной игры вылетают, проверка показывает проблемы с памятью, брал 4 планки