Память оперативная A-Data DDR5-7200 16GB (AX5U7200C3416G-DCLARWH)
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Характеристики
Описание товара Память оперативная A-Data DDR5-7200 16GB (AX5U7200C3416G-DCLARWH)
Для кого и под какие задачи
Этот комплект оперативной памяти DDR5 с экстремальной частотой создан для опытных энтузиастов и геймеров, которые стремятся выжать максимум производительности из новейших платформ Intel Core 13-го/14-го поколений или AMD Ryzen 7000 серии. Он идеально подходит для сборки высококлассного игрового ПК, где каждый кадр в секунду на счету, а также для рабочих станций, работающих с требовательными к пропускной способности приложениями. Для повседневной офисной работы или базового домашнего ПК подобная скорость является избыточной, в то время как для профессионального рендеринга или работы с огромными массивами данных может потребоваться больший объем, чем 16 ГБ в комплекте.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами модуль памяти стандарта DDR5, последнего на данный момент поколения оперативной памяти для настольных компьютеров. Ключевые улучшения DDR5 включают значительно возросшую пропускную способность, более эффективное энергопотребление и встроенную схему управления питанием (PMIC) на самой планке. Форм-фактор DIMM четко указывает на предназначение для настольных материнских плат; установить эту память в ноутбук или компактную систему с SO-DIMM слотами физически невозможно.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из двух модулей по 8 ГБ каждый, что в сумме дает 16 ГБ в двухканальном режиме. Заявленная частота в 7200 МГц является одной из самых высоких для потребительского сегмента DDR5 и напрямую влияет на скорость обмена данными между процессором и памятью. В играх, особенно на разрешениях Full HD и ниже, где нагрузка ложится на CPU, такая частота может дать ощутимый прирост к минимальному FPS и общей плавности. В задачах архивации, компиляции кода или работе с некоторыми профессиональными пакетами высокая пропускная способность также сократит время ожидания.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Высокая частота 7200 МГц сопровождается таймингами CL34-46-46-116, что для такого скоростного режима является довольно сбалансированным показателем латентности. Рабочее напряжение составляет 1.4 В, что типично для высокочастотных модулей DDR5. Для достижения заявленных характеристик модули поддерживают технологию Intel XMP 3.0 – готовый профиль разгона, который активируется одной настройкой в BIOS материнской платы. Это избавляет пользователя от сложных ручных настроек, однако для стабильной работы на таких частотах требуется качественная материнская плата.
Совместимость с платформой
Данная память совместима исключительно с материнскими платами, оснащенными слотами DDR5. На платформе Intel это чипсеты серий Z790, Z690, B760 и H770 для процессоров 12-го поколения и новее. На платформе AMD – платы на чипсетах X670(E) и B650 для процессоров Ryzen 7000 серии. Крайне важно помнить, что достижение частоты 7200 МГц – это результат совместной работы памяти, процессора и материнской платы; не все CPU и бюджетные платы способны стабильно работать на таких высоких частотах, поэтому перед покупкой стоит свериться со списком поддерживаемых модулей (QVL) вашей материнской платы.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули оснащены массивными алюминиевыми радиаторами белого цвета, которые эффективно отводят тепло от чипов памяти при длительных высоких нагрузках и работе на экстремальных частотах. Конструкция радиаторов достаточно высокая, что может создать конфликт с некоторыми башенными процессорными кулерами большого размера, особенно при установке в слоты, ближайшие к сокету. Подсветка RGB, синхронизируемая с системами освещения материнских плат основных производителей, позволяет гармонично вписать память в стилизованную игровую сборку.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продается в комплекте из двух идентичных модулей, что изначально обеспечивает работу в двухканальном режиме. Этот режим удваивает эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным, что критически важно для производительности современных систем. Для активации двухканального режима планки следует установить в слоты одного цвета на материнской плате, обычно это слоты A2 и B2. Если в будущем вы захотите расширить объем до 32 ГБ, рекомендуется приобрести точно такой же комплект для минимизации рисков несовместимости.
Важные нюансы перед покупкой
Основное ограничение – это требовательность модулей к качеству компонентов платформы. Для стабильной работы на 7200 МГц необходима топовая материнская плата (чаще всего модели серии Z790 или X670) и процессор с сильным контроллером памяти (IMC). На многих платах B-серии или с более слабыми процессорами память может не запуститься на заявленной частоте и потребует ручного снижения. Также убедитесь, что высота радиаторов не помешает установке вашего процессорного кулера. Этот комплект – отличный выбор для энтузиаста, которому важна максимальная игровая отзывчивость, но для задач, требующих большого объема (видеомонтаж, 3D-рендеринг), приоритетом стоит сделать комплекты от 32 ГБ, пусть и на более низкой частоте.
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Для кого и под какие задачи
Этот комплект оперативной памяти DDR5 с экстремальной частотой создан для опытных энтузиастов и геймеров, которые стремятся выжать максимум производительности из новейших платформ Intel Core 13-го/14-го поколений или AMD Ryzen 7000 серии. Он идеально подходит для сборки высококлассного игрового ПК, где каждый кадр в секунду на счету, а также для рабочих станций, работающих с требовательными к пропускной способности приложениями. Для повседневной офисной работы или базового домашнего ПК подобная скорость является избыточной, в то время как для профессионального рендеринга или работы с огромными массивами данных может потребоваться больший объем, чем 16 ГБ в комплекте.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами модуль памяти стандарта DDR5, последнего на данный момент поколения оперативной памяти для настольных компьютеров. Ключевые улучшения DDR5 включают значительно возросшую пропускную способность, более эффективное энергопотребление и встроенную схему управления питанием (PMIC) на самой планке. Форм-фактор DIMM четко указывает на предназначение для настольных материнских плат; установить эту память в ноутбук или компактную систему с SO-DIMM слотами физически невозможно.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из двух модулей по 8 ГБ каждый, что в сумме дает 16 ГБ в двухканальном режиме. Заявленная частота в 7200 МГц является одной из самых высоких для потребительского сегмента DDR5 и напрямую влияет на скорость обмена данными между процессором и памятью. В играх, особенно на разрешениях Full HD и ниже, где нагрузка ложится на CPU, такая частота может дать ощутимый прирост к минимальному FPS и общей плавности. В задачах архивации, компиляции кода или работе с некоторыми профессиональными пакетами высокая пропускная способность также сократит время ожидания.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Высокая частота 7200 МГц сопровождается таймингами CL34-46-46-116, что для такого скоростного режима является довольно сбалансированным показателем латентности. Рабочее напряжение составляет 1.4 В, что типично для высокочастотных модулей DDR5. Для достижения заявленных характеристик модули поддерживают технологию Intel XMP 3.0 – готовый профиль разгона, который активируется одной настройкой в BIOS материнской платы. Это избавляет пользователя от сложных ручных настроек, однако для стабильной работы на таких частотах требуется качественная материнская плата.
Совместимость с платформой
Данная память совместима исключительно с материнскими платами, оснащенными слотами DDR5. На платформе Intel это чипсеты серий Z790, Z690, B760 и H770 для процессоров 12-го поколения и новее. На платформе AMD – платы на чипсетах X670(E) и B650 для процессоров Ryzen 7000 серии. Крайне важно помнить, что достижение частоты 7200 МГц – это результат совместной работы памяти, процессора и материнской платы; не все CPU и бюджетные платы способны стабильно работать на таких высоких частотах, поэтому перед покупкой стоит свериться со списком поддерживаемых модулей (QVL) вашей материнской платы.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули оснащены массивными алюминиевыми радиаторами белого цвета, которые эффективно отводят тепло от чипов памяти при длительных высоких нагрузках и работе на экстремальных частотах. Конструкция радиаторов достаточно высокая, что может создать конфликт с некоторыми башенными процессорными кулерами большого размера, особенно при установке в слоты, ближайшие к сокету. Подсветка RGB, синхронизируемая с системами освещения материнских плат основных производителей, позволяет гармонично вписать память в стилизованную игровую сборку.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продается в комплекте из двух идентичных модулей, что изначально обеспечивает работу в двухканальном режиме. Этот режим удваивает эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным, что критически важно для производительности современных систем. Для активации двухканального режима планки следует установить в слоты одного цвета на материнской плате, обычно это слоты A2 и B2. Если в будущем вы захотите расширить объем до 32 ГБ, рекомендуется приобрести точно такой же комплект для минимизации рисков несовместимости.
Важные нюансы перед покупкой
Основное ограничение – это требовательность модулей к качеству компонентов платформы. Для стабильной работы на 7200 МГц необходима топовая материнская плата (чаще всего модели серии Z790 или X670) и процессор с сильным контроллером памяти (IMC). На многих платах B-серии или с более слабыми процессорами память может не запуститься на заявленной частоте и потребует ручного снижения. Также убедитесь, что высота радиаторов не помешает установке вашего процессорного кулера. Этот комплект – отличный выбор для энтузиаста, которому важна максимальная игровая отзывчивость, но для задач, требующих большого объема (видеомонтаж, 3D-рендеринг), приоритетом стоит сделать комплекты от 32 ГБ, пусть и на более низкой частоте.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR4, DDR3, Тип, Комплект, Объем
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