Описание товара Оперативная память Kingston DIMM 64GB DDR4-3600 K2 (KF436C18BB2AK2/64)

Для кого и под какие задачи

Этот солидный комплект оперативной памяти объемом 64 ГБ рассчитан на пользователей, чьи рабочие процессы требуют большого запаса оперативной памяти и высокой пропускной способности. Он станет отличным выбором для профессиональных рабочих станций, занятых монтажом видео, 3D-рендерингом, работой с виртуальными машинами или сложными инженерными проектами, а также для геймеров-энтузиастов, стремящихся к максимальной производительности в современных играх с разверткой в 4K и при запуске фоновых приложений. Для повседневных офисных задач или легкого веб-серфинга такой объем избыточен, но для ресурсоемких профессиональных сценариев он обеспечивает необходимый запас для многозадачности без подтормаживаний.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модули памяти стандарта DDR4, что означает совместимость с подавляющим большинством современных настольных платформ на процессорах Intel Core 10-го поколения и новее, а также AMD Ryzen серии 3000 и выше. Используемый форм-фактор - 288-контактный DIMM, который предназначен исключительно для установки в слоты материнских плат стационарных компьютеров и не подойдет для ноутбуков или компактных систем, где требуются планки формата SO-DIMM.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект состоит из двух модулей по 32 ГБ каждый, что в сумме дает 64 ГБ ОЗУ. Эффективная частота работы памяти составляет 3600 МГц, что обеспечивает высокую пропускную способность для быстрой загрузки текстур в играх и мгновенного отклика при работе с огромными массивами данных. Такая комбинация объема и скорости позволяет системе легко держать в памяти несколько тяжелых проектов одновременно, практически исключая обращение к медленному файлу подкачки на диске, что заметно ускоряет рендеринг и компиляцию кода.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Рабочие тайминги памяти заданы как 18-22-22-42, а основная латентность CL (CAS Latency) равна 18. При частоте 3600 МГц это обеспечивает хороший баланс между высокой пропускной способностью и приемлемой задержкой. Для работы на заявленных параметрах модули поддерживают профиль Intel XMP 2.0, что позволяет автоматически разогнать память до 3600 МГц простым выбором профиля в BIOS материнской платы, без необходимости ручного ввода десятков параметров. Номинальное рабочее напряжение для этого режима составляет 1.35 В.

Совместимость с платформой

Память совместима с материнскими платами на чипсетах Intel Z490, B560, Z590, Z690, Z790 и аналогичных для AMD - B550, X570, X670, поддерживающих DDR4. Крайне важно убедиться, что ваша материнская плата имеет именно слоты под DDR4, так как они физически и электрически несовместимы со стандартами DDR3 или DDR5. Также необходимо проверить поддержку платой частоты 3600 МГц и объема модулей по 32 ГБ, особенно при использовании процессоров начального уровня или устаревших версий BIOS.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модули оснащены низкопрофильными алюминиевыми радиаторами, которые эффективно рассеивают тепло при длительной работе на высокой частоте, способствуя стабильности системы. Отсутствие массивной или высокой конструкции сводит к минимуму риск конфликта с установленным башенным процессорным кулером. Подсветка RGB в данной модели не предусмотрена, что делает ее отличным выбором для лаконичных рабочих станций или сборок, где акцент делается на надежность и производительность, а не на визуальные эффекты.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продается в комплекте из двух идентичных модулей, что изначально настраивает систему на работу в двухканальном режиме. Этот режим удваивает эффективную ширину шины данных по сравнению с одноканальным, значительно увеличивая скорость обмена данными с процессором. Для его активации планки необходимо установить в слоты, указанные в руководстве к материнской плате (обычно это слоты одного цвета). В дальнейшем расширение объема возможно добавлением еще одного такого же комплекта, но это потребует проверки стабильности работы всех четырех планок на заявленной частоте.

Важные нюансы перед покупкой

Основное ограничение связано с поколением памяти - эти планки DDR4 не работают в платах под DDR3 или DDR5. Также важно понимать, что для активации частоты 3600 МГц через XMP требуется материнская плата с соответствующей поддержкой, и не все процессоры, особенно бюджетные серии, могут стабильно работать с такой скоростью памяти. Перед покупкой убедитесь, что ваши задачи действительно требуют 64 ГБ ОЗУ и высокой частоты, так как для офисного ПК или домашнего медиацентра это будет неоправданной тратой. Этот комплект оптимален для сборки мощной рабочей станции или топового игрового ПК, где важен и объем, и скорость.