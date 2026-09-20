Описание товара Оперативная память Patriot DIMM 64GB DDR5-6400 (PVV564G640C32K)

Для кого и под какие задачи

Этот комплект оперативной памяти объемом 64 ГБ нацелен на энтузиастов и профессионалов, чьи рабочие нагрузки требуют большого объема быстрой памяти. Он станет отличным выбором для сборки мощной рабочей станции для монтажа видео, 3D-рендеринга, работы с виртуальными машинами и сложными инженерными проектами, где важна как скорость обработки, так и возможность держать в памяти огромные наборы данных. Для игровых ПК высокого класса такого объема более чем достаточно с большим запасом на будущее, что делает память универсальным решением для требовательных задач без компромиссов.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модули выполнены по современному стандарту DDR5, который обеспечивает более высокую пропускную способность и энергоэффективность по сравнению с предыдущим поколением DDR4. Для установки используется форм-фактор DIMM, что означает совместимость исключительно с настольными материнскими платами, оснащенными слотами под DDR5. При выборе важно помнить, что память DDR5 физически и электрически несовместима со слотами для DDR4, поэтому проверка платформы - обязательный шаг перед покупкой.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект состоит из двух модулей по 32 ГБ каждый, что в сумме дает 64 ГБ высокоскоростной памяти. Номинальная частота работы составляет 6400 МГц, что обеспечивает высокую пропускную способность для данных. В реальных сценариях такая скорость в паре с большим объемом заметно сократит время рендеринга, ускорит загрузку уровней в играх и сделает работу с "тяжелыми" приложениями и многозадачностью значительно более отзывчивой, минимизируя подтормаживания из-за нехватки ОЗУ.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги памяти заданы как CL32, что в сочетании с высокой частотой 6400 МГц обеспечивает хороший баланс между пропускной способностью и задержками. Для простой и безопасной настройки модули поддерживают профиль Intel XMP 3.0. Это означает, что для работы на заявленной частоте 6400 МГц достаточно будет выбрать соответствующий профиль в BIOS материнской платы, избегая сложного ручного ввода параметров. Рабочее напряжение при этом регулируется автоматически в рамках спецификации DDR5.

Совместимость с платформой

Данная оперативная память совместима с настольными платформами Intel (сокеты LGA 1700, 1851) и AMD (сокеты AM5), поддерживающими стандарт DDR5. Однако для гарантированной работы на частоте 6400 МГц необходима материнская плата с качественной трассировкой памяти и процессор с сильным контроллером памяти (IMC). Перед покупкой рекомендуется сверить список поддерживаемых модулей (QVL) на сайте производителя материнской платы и убедиться в актуальности версии BIOS для оптимальной стабильности.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модули оснащены алюминиевыми радиаторами, которые способствуют эффективному рассеиванию тепла при длительных нагрузках на высоких частотах. Конструкция радиаторов не отличается чрезмерной высотой, что снижает риск конфликта с установленными башенными процессорными кулерами при заполнении слотов, расположенных ближе к сокету. Подсветка в данной модели отсутствует, что делает ее практичным выбором для сборок, где во главу угла ставится надежность и производительность, а не визуальные эффекты.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продается в виде комплекта из двух модулей, что является оптимальным решением для активации двухканального режима работы. Этот режим позволяет одновременно использовать оба канала памяти, значительно увеличивая эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальной конфигурацией. Для правильной установки и работы в двухканальном режиме планки необходимо разместить в соответствующие слоты на материнской плате, как правило, помеченные одним цветом и указанные в руководстве пользователя.

Важные нюансы перед покупкой

Перед приобретением этого комплекта критически важно подтвердить, что ваша материнская плата поддерживает стандарт DDR5, так как обратной совместимости нет. Хотя модули имеют профиль XMP, их стабильная работа на полной частоте 6400 МГц не гарантирована на всех платах и зависит от возможностей конкретного процессора и чипсета. Для апгрейда существующей системы DDR5 стоит учитывать, что смешивание комплектов с разными характеристиками (частота, тайминги) может привести к нестабильной работе на пониженных настройках. Этот комплект идеален для тех, кто строит мощную систему с нуля и нуждается в большом объеме быстрой памяти без излишков в виде подсветки.