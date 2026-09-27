Описание товара Оперативная память 32Gb Samsung DDR4 M393A4K40DB3-CWEGY 3200MHz 2Rx4 DIMM Registred ECC

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти предназначен для рабочих станций, серверов и профессиональных систем, где на первом месте стоит стабильность и безошибочная работа с критически важными данными. Он оптимально подходит для задач, связанных с построением вычислительных кластеров, работой с виртуализацией, выполнением сложных научных расчётов или функционированием в качестве буферной памяти в сетевом хранилище. Для домашнего игрового ПК или обычного офисного компьютера такая память избыточна и несовместима, так как создана для решения иных задач с повышенными требованиями к отказоустойчивости и коррекции ошибок.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модуль использует стандарт DDR4, что обеспечивает высокую пропускную способность и энергоэффективность по сравнению с предыдущими поколениями. Ключевой особенностью является форм-фактор DIMM с поддержкой технологий Registered (буферизованная) и ECC (код коррекции ошибок). Это означает, что память подходит исключительно для серверных материнских плат и профессиональных рабочих станций, оснащённых соответствующими слотами, и не будет работать в обычных потребительских платах для настольных ПК.

Объём, частота и реальная производительность

Объём модуля в 32 ГБ является значительным и позволяет эффективно работать с большими массивами данных и тяжёлыми виртуальными средами без необходимости постоянной подкачки информации с диска. Частота 3200 МГц обеспечивает высокую скорость обмена данными между процессором и памятью, что сокращает время обработки запросов в серверных приложениях и повышает общую отзывчивость системы под серьёзной многопоточной нагрузкой.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги и рабочее напряжение данного модуля оптимизированы для стабильной работы в серверном режиме 24/7, а не для экстремального разгона. Профили автоматического разгона, такие как XMP, в серверной памяти обычно не используются или имеют ограниченную поддержку, так как основной акцент делается на гарантированной надёжности и предсказуемости работы на заявленных частотах в рамках спецификаций серверной платформы.

Совместимость с платформой

Модуль совместим только с серверными платформами и материнскими платами для рабочих станций, чипсеты которых поддерживают буферизованную (Registered) память с ECC. Крайне важно убедиться, что ваша системная плата имеет слоты именно для RDIMM (Registered DIMM), а процессор (например, Intel Xeon или AMD EPYC) поддерживает этот тип памяти. Попытка установить данный модуль в обычную материнскую плату для процессоров Core или Ryzen будет неудачной.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная модель, как и многие серверные модули, может не иметь массивных декоративных радиаторов, поскольку в штатных серверных стойках и корпусах рабочих станций организовано активное продуваемое охлаждение всего массива памяти. Высота планки соответствует стандарту, что важно для плотной установки множества модулей в слоты. Внешний вид аскетичен и функционален, без подсветки, что полностью соответствует её профессиональному назначению.

Комплектность, режимы работы и расширение

Модуль продаётся поштучно, что типично для серверного сегмента, где конфигурация памяти подбирается под конкретные задачи и бюджет. Для активации многоканальных режимов (чаще всего двухканального или четырёхканального в серверных платформах) необходимо устанавливать модули в соответствии с руководством к материнской плате, обычно парами или группами. Расширение системы подразумевает добавление идентичных или максимально близких по характеристикам модулей для обеспечения стабильности.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение - строгая привязка к серверным платформам с поддержкой Registered ECC DDR4. Перед покупкой обязательно сверьте модель материнской платы и процессора со списком совместимости (QVL) вендора. Не ожидайте от этой памяти функций разгона или подсветки - это инструмент для иных целей. Оптимально она подойдёт для сборки или апгрейда сервера, рабочей станции для рендеринга или системы хранения данных. Для обычного настольного ПК или игровой сборки необходимо выбирать небуферизованную память без ECC.