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Оперативная память QNAP, DDR4, 32Gb (1x32 Gb), 3200 MHz, CL21 купить с доставкой в Москве
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Оперативная память QNAP, DDR4, 32Gb (1x32 Gb), 3200 MHz, CL21

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Оперативная память QNAP, DDR4, 32Gb (1x32 Gb), 3200 MHz, CL21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
32
Тактовая частота
3200
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
109 360 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 740403
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Характеристики

Бренд
QNAP
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
32
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
32
Тактовая частота
3200
CAS Latency (CL), тактов
21
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х13х2
Вес, г.
100

Описание товара Оперативная память QNAP, DDR4, 32Gb (1x32 Gb), 3200 MHz, CL21

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти ориентирован на владельцев серверов, сетевых хранилищ NAS и рабочих станций, где важна не пиковая скорость, а стабильность работы и значительный объем для работы с виртуализацией, кэшированием данных и обработкой файловых операций. Он подойдет для апгрейда существующего оборудования QNAP или совместимых платформ, где требуется увеличить объем ОЗУ для повышения отзывчивости системы при одновременной работе множества служб и приложений. В сценариях игрового ПК или высокочастотного монтажа данная планка не является оптимальным выбором из-за сравнительно высоких таймингов, но для своей целевой ниши она предлагает надежное решение с большим объемом на один канал.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модуль выполнен по стандарту DDR4, что обеспечивает совместимость с современными серверными платформами, NAS-системами и многими настольными материнскими платами с соответствующими слотами. Поколение DDR4 предлагает улучшенную энергоэффективность и более высокую плотность размещения памяти по сравнению с устаревшей DDR3. Форм-фактор DIMM указывает на предназначение для настольных компьютеров и серверных решений, в то время как для ноутбуков и компактных устройств требуются модули формата SO-DIMM.

Объём, частота и реальная производительность

Объем модуля в 32 ГБ является значительным и позволяет работать с большими массивами данных, виртуальными машинами или кэшем без необходимости частого обращения к медленным накопителям. Частота 3200 МГц обеспечивает хорошую пропускную способность для большинства серверных и рабочих нагрузок, где ключевым фактором является объем, а не минимальная задержка. В сценариях многозадачности и при работе с требовательными к памяти приложениями такой объем и скорость создают запас для комфортной работы системы.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги модуля обозначены как CL21, что указывает на сравнительно высокую латентность по сравнению с игровыми комплектами, однако для целевого применения в серверных средах это приемлемый компромисс для достижения стабильности и объема. Рабочее напряжение, характерное для DDR4, составляет 1.2 В, что способствует снижению общего энергопотребления системы. Данная память, скорее всего, не ориентирована на агрессивный разгон и может не поддерживать стандартные профили XMP в полной мере, будучи рассчитанной на работу на заявленных частотах в совместимом оборудовании.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с материнскими платами и системами, поддерживающими стандарт DDR4, включая многие платформы Intel и AMD последних лет, а также специализированные решения от QNAP. Критически важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты DIMM для DDR4 и поддерживает модули такого большого объема на канал, что следует уточнить в спецификациях платы. В серверных средах и NAS совместимость следует проверять в списках одобренного оборудования (QVL) производителя устройства, так как там могут быть свои нюансы по частотам и объемам.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Судя по названию и типичному позиционированию, данный модуль, вероятно, не оснащен массивными радиаторами или декоративной подсветкой, что характерно для серверной и корпоративной памяти. Низкопрофильный дизайн обеспечивает беспроблемную установку в тесные серверные шасси и исключает конфликты с крупными системами охлаждения процессора. Такой подход фокусируется на надежности и совместимости, а не на визуальном оформлении игровых сборок.

Комплектность, режимы работы и расширение

Модуль поставляется в одиночном экземпляре объемом 32 ГБ, что подразумевает одноканальный режим работы при установке одной планки. Для активации двухканального режима, который значительно увеличивает пропускную способность, необходимо установить два одинаковых модуля в правильные слоты на материнской плате, обычно помеченные одним цветом. При планировании расширения в будущем настоятельно рекомендуется добавлять модуль с максимально схожими характеристиками, а в идеале - точно такой же модели, чтобы избежать проблем со стабильностью.

Важные нюансы перед покупкой

Основное ограничение связано с использованием памяти в нецелевом сценарии: для игрового ПК или рабочей станции, где важна низкая латентность, модуль с таймингами CL21 не раскроет потенциал современного процессора. Перед покупкой для NAS или сервера QNAP необходимо точно убедиться в присутствии модели в списке совместимости конкретного устройства. Этот модуль оптимально подойдет для владельцев соответствующего оборудования, которым нужен простой и надежный способ увеличить объем ОЗУ, в то время как для сборки нового высокопроизводительного ПК с нуля стоит рассмотреть комплекты из двух планок с более низкими таймингами.

Отзывы о товаре Оперативная память QNAP, DDR4, 32Gb (1x32 Gb), 3200 MHz, CL21




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Характеристики
Бренд
QNAP
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
32
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
32
Тактовая частота
3200
CAS Latency (CL), тактов
21
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти ориентирован на владельцев серверов, сетевых хранилищ NAS и рабочих станций, где важна не пиковая скорость, а стабильность работы и значительный объем для работы с виртуализацией, кэшированием данных и обработкой файловых операций. Он подойдет для апгрейда существующего оборудования QNAP или совместимых платформ, где требуется увеличить объем ОЗУ для повышения отзывчивости системы при одновременной работе множества служб и приложений. В сценариях игрового ПК или высокочастотного монтажа данная планка не является оптимальным выбором из-за сравнительно высоких таймингов, но для своей целевой ниши она предлагает надежное решение с большим объемом на один канал.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модуль выполнен по стандарту DDR4, что обеспечивает совместимость с современными серверными платформами, NAS-системами и многими настольными материнскими платами с соответствующими слотами. Поколение DDR4 предлагает улучшенную энергоэффективность и более высокую плотность размещения памяти по сравнению с устаревшей DDR3. Форм-фактор DIMM указывает на предназначение для настольных компьютеров и серверных решений, в то время как для ноутбуков и компактных устройств требуются модули формата SO-DIMM.

Объём, частота и реальная производительность

Объем модуля в 32 ГБ является значительным и позволяет работать с большими массивами данных, виртуальными машинами или кэшем без необходимости частого обращения к медленным накопителям. Частота 3200 МГц обеспечивает хорошую пропускную способность для большинства серверных и рабочих нагрузок, где ключевым фактором является объем, а не минимальная задержка. В сценариях многозадачности и при работе с требовательными к памяти приложениями такой объем и скорость создают запас для комфортной работы системы.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги модуля обозначены как CL21, что указывает на сравнительно высокую латентность по сравнению с игровыми комплектами, однако для целевого применения в серверных средах это приемлемый компромисс для достижения стабильности и объема. Рабочее напряжение, характерное для DDR4, составляет 1.2 В, что способствует снижению общего энергопотребления системы. Данная память, скорее всего, не ориентирована на агрессивный разгон и может не поддерживать стандартные профили XMP в полной мере, будучи рассчитанной на работу на заявленных частотах в совместимом оборудовании.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с материнскими платами и системами, поддерживающими стандарт DDR4, включая многие платформы Intel и AMD последних лет, а также специализированные решения от QNAP. Критически важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты DIMM для DDR4 и поддерживает модули такого большого объема на канал, что следует уточнить в спецификациях платы. В серверных средах и NAS совместимость следует проверять в списках одобренного оборудования (QVL) производителя устройства, так как там могут быть свои нюансы по частотам и объемам.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Судя по названию и типичному позиционированию, данный модуль, вероятно, не оснащен массивными радиаторами или декоративной подсветкой, что характерно для серверной и корпоративной памяти. Низкопрофильный дизайн обеспечивает беспроблемную установку в тесные серверные шасси и исключает конфликты с крупными системами охлаждения процессора. Такой подход фокусируется на надежности и совместимости, а не на визуальном оформлении игровых сборок.

Комплектность, режимы работы и расширение

Модуль поставляется в одиночном экземпляре объемом 32 ГБ, что подразумевает одноканальный режим работы при установке одной планки. Для активации двухканального режима, который значительно увеличивает пропускную способность, необходимо установить два одинаковых модуля в правильные слоты на материнской плате, обычно помеченные одним цветом. При планировании расширения в будущем настоятельно рекомендуется добавлять модуль с максимально схожими характеристиками, а в идеале - точно такой же модели, чтобы избежать проблем со стабильностью.

Важные нюансы перед покупкой

Основное ограничение связано с использованием памяти в нецелевом сценарии: для игрового ПК или рабочей станции, где важна низкая латентность, модуль с таймингами CL21 не раскроет потенциал современного процессора. Перед покупкой для NAS или сервера QNAP необходимо точно убедиться в присутствии модели в списке совместимости конкретного устройства. Этот модуль оптимально подойдет для владельцев соответствующего оборудования, которым нужен простой и надежный способ увеличить объем ОЗУ, в то время как для сборки нового высокопроизводительного ПК с нуля стоит рассмотреть комплекты из двух планок с более низкими таймингами.

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