Описание товара Оперативная память QNAP, DDR4, 32Gb (1x32 Gb), 3200 MHz, CL21

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти ориентирован на владельцев серверов, сетевых хранилищ NAS и рабочих станций, где важна не пиковая скорость, а стабильность работы и значительный объем для работы с виртуализацией, кэшированием данных и обработкой файловых операций. Он подойдет для апгрейда существующего оборудования QNAP или совместимых платформ, где требуется увеличить объем ОЗУ для повышения отзывчивости системы при одновременной работе множества служб и приложений. В сценариях игрового ПК или высокочастотного монтажа данная планка не является оптимальным выбором из-за сравнительно высоких таймингов, но для своей целевой ниши она предлагает надежное решение с большим объемом на один канал.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модуль выполнен по стандарту DDR4, что обеспечивает совместимость с современными серверными платформами, NAS-системами и многими настольными материнскими платами с соответствующими слотами. Поколение DDR4 предлагает улучшенную энергоэффективность и более высокую плотность размещения памяти по сравнению с устаревшей DDR3. Форм-фактор DIMM указывает на предназначение для настольных компьютеров и серверных решений, в то время как для ноутбуков и компактных устройств требуются модули формата SO-DIMM.

Объём, частота и реальная производительность

Объем модуля в 32 ГБ является значительным и позволяет работать с большими массивами данных, виртуальными машинами или кэшем без необходимости частого обращения к медленным накопителям. Частота 3200 МГц обеспечивает хорошую пропускную способность для большинства серверных и рабочих нагрузок, где ключевым фактором является объем, а не минимальная задержка. В сценариях многозадачности и при работе с требовательными к памяти приложениями такой объем и скорость создают запас для комфортной работы системы.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги модуля обозначены как CL21, что указывает на сравнительно высокую латентность по сравнению с игровыми комплектами, однако для целевого применения в серверных средах это приемлемый компромисс для достижения стабильности и объема. Рабочее напряжение, характерное для DDR4, составляет 1.2 В, что способствует снижению общего энергопотребления системы. Данная память, скорее всего, не ориентирована на агрессивный разгон и может не поддерживать стандартные профили XMP в полной мере, будучи рассчитанной на работу на заявленных частотах в совместимом оборудовании.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с материнскими платами и системами, поддерживающими стандарт DDR4, включая многие платформы Intel и AMD последних лет, а также специализированные решения от QNAP. Критически важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты DIMM для DDR4 и поддерживает модули такого большого объема на канал, что следует уточнить в спецификациях платы. В серверных средах и NAS совместимость следует проверять в списках одобренного оборудования (QVL) производителя устройства, так как там могут быть свои нюансы по частотам и объемам.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Судя по названию и типичному позиционированию, данный модуль, вероятно, не оснащен массивными радиаторами или декоративной подсветкой, что характерно для серверной и корпоративной памяти. Низкопрофильный дизайн обеспечивает беспроблемную установку в тесные серверные шасси и исключает конфликты с крупными системами охлаждения процессора. Такой подход фокусируется на надежности и совместимости, а не на визуальном оформлении игровых сборок.

Комплектность, режимы работы и расширение

Модуль поставляется в одиночном экземпляре объемом 32 ГБ, что подразумевает одноканальный режим работы при установке одной планки. Для активации двухканального режима, который значительно увеличивает пропускную способность, необходимо установить два одинаковых модуля в правильные слоты на материнской плате, обычно помеченные одним цветом. При планировании расширения в будущем настоятельно рекомендуется добавлять модуль с максимально схожими характеристиками, а в идеале - точно такой же модели, чтобы избежать проблем со стабильностью.

Важные нюансы перед покупкой

Основное ограничение связано с использованием памяти в нецелевом сценарии: для игрового ПК или рабочей станции, где важна низкая латентность, модуль с таймингами CL21 не раскроет потенциал современного процессора. Перед покупкой для NAS или сервера QNAP необходимо точно убедиться в присутствии модели в списке совместимости конкретного устройства. Этот модуль оптимально подойдет для владельцев соответствующего оборудования, которым нужен простой и надежный способ увеличить объем ОЗУ, в то время как для сборки нового высокопроизводительного ПК с нуля стоит рассмотреть комплекты из двух планок с более низкими таймингами.