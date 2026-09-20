Описание товара Память оперативная DDR4 Samsung 64Gb 3200Hz (M386A8K40DM2-CWEZY)

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти рассчитан на профессиональные рабочие станции и серверные решения, где стабильность и большой объем данных в приоритете. Он идеально подойдет для задач виртуализации, работы с гигантскими базами данных, профессионального монтажа видео в высоком разрешении или научных вычислений. Для обычных игр или офисной работы такой объём избыточен, но в специализированных сценариях он обеспечивает комфортную работу без подгрузки данных с медленного накопителя.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль формата RDIMM (Registered DIMM) поколения DDR4, предназначенный для серверных платформ и некоторых высокопроизводительных рабочих станций. Важное отличие от обычной настольной памяти DDR4 - наличие регистра-буфера, который повышает стабильность работы с большим количеством модулей, но добавляет минимальную задержку. Форм-фактор 288-контактный DIMM, однако он совместим только с материнскими платами, поддерживающими регистровую (Registered) или буферизованную (Buffered) память.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль предлагает впечатляющий объём в 64 ГБ, что для многих систем является конечной точкой апгрейда. Частота 3200 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, критически важную для процессоров с большим количеством ядер, которым нужно быстро подгружать данные для вычислений. В задачах рендеринга, анализа данных или при одновременной работе нескольких тяжелых виртуальных машин такая связка большого объёма и высокой скорости минимизирует простои и ускоряет обработку.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги данной памяти (CL22) являются типичными для серверных модулей большого объёма и высокой плотности чипов, где на первый план выходит стабильность, а не экстремально низкая задержка. Рабочее напряжение стандартно для DDR4 и составляет 1.2 В. В серверной среде автоматические профили разгона вроде XMP обычно не используются, так как система рассчитана на работу на гарантированных, а не разогнанных частотах, определяемых процессором и платой.

Совместимость с платформой

Ключевой момент - этот модуль совместим только с платформами, поддерживающими регистровую (RDIMM) или буферизованную (LRDIMM) память. Это, как правило, серверные процессоры Intel Xeon Scalable или AMD EPYC, а также некоторые высокопроизводительные рабочие станции на базе Intel Core X-серии или AMD Threadripper PRO с соответствующими чипсетами. Перед покупкой обязательно сверьтесь со списком поддерживаемой памяти (QVL) вашей материнской платы.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модуль выполнен в классическом серверном исполнении без массивных радиаторов, что является нормой для систем с организованным продувом корпусными вентиляторами. Низкий профиль планки гарантирует отсутствие конфликтов с любым охлаждением и совместимость с плотными серверными шасси. Подсветка или какие-либо декоративные элементы отсутствуют, так как приоритетом является надёжность и соответствие стандартам для установки в стойку.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль памяти. В серверных платформах, для которых он предназначен, память обычно работает в многоканальных режимах (часто восьмиканальном), что требует установки нескольких идентичных модулей. Для достижения максимальной пропускной способности системы необходимо заполнять слоты в соответствии с руководством к материнской плате. Расширение объёма осуществляется добавлением таких же модулей, желательно с идентичными характеристиками для обеспечения стабильности.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение - строгая совместимость только с платформами, поддерживающими регистровую память. Этот модуль не будет работать в обычных настольных ПК или ноутбуках с разъёмами для небуферизованной (UDIMM) памяти DDR4. Перед выбором убедитесь, что ваш процессор и материнская плата официально поддерживают RDIMM, частоту 3200 МГц и такой большой объём на канал. Для сборки нового сервера или рабочей станции этот модуль - отличный выбор для создания конфигурации с огромным объёмом ОЗУ, но для домашнего или игрового ПК необходима совершенно другая, небуферизованная память.