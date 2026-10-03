Описание товара Память оперативная Samsung DDR4 64GB (M393A8G40AB2-CWECO)

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти представляет собой серверное решение, адаптированное для настольных рабочих станций. Он создан для профессионалов, чья работа связана с обработкой огромных массивов данных: инженеров, работающих в САПР, специалистов по 3D-рендерингу и видео-монтажу в 4K/8K, а также для научных вычислений и виртуализации. Для игр или повседневного офисного использования подобный объём на одном модуле избыточен, а его серверное происхождение накладывает специфику на совместимость.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Память выполнена по стандарту DDR4, который обеспечивает высокую пропускную способность и энергоэффективность по сравнению с предыдущим поколением DDR3. Форм-фактор - стандартный DIMM для настольных компьютеров, однако это не обычная игровая планка. Данный модуль относится к серверной памяти типа ECC (Registered DIMM, RDIMM), что означает наличие буфера-регистра и коррекции ошибок, что критически важно для стабильности серверов и рабочих станций под долговременной нагрузкой.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль предлагает колоссальный объём в 64 ГБ в одной планке, что позволяет создать систему с огромным запасом оперативной памяти даже при использовании всего двух слотов на материнской плате. Рабочая частота 3200 МГц обеспечивает высокую скорость передачи данных, что ускоряет работу с большими проектными файлами, сокращает время рендеринга сложных сцен и повышает отзывчивость при одновременной работе нескольких ресурсоёмких приложений. Такой тандем объёма и скорости идеален для задач, где важна не только вместительность, но и скорость доступа к данным.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги модуля имеют классификацию CL22, что для серверной памяти с таким объёмом и частотой является стандартным и сбалансированным решением, обеспечивающим стабильность. Рабочее напряжение составляет 1.2 В, что соответствует стандарту DDR4. Важный нюанс - данный модуль, как правило, не поддерживает стандартные для игровых комплектов профили автоматического разгона XMP. Его частота и тайминги зафиксированы и рассчитаны на работу в специфичных серверных и рабочих станциях, где приоритетом является абсолютная надёжность, а не экстремальный разгон.

Совместимость с платформой

Совместимость - ключевой момент при выборе этой памяти. Модуль с поддержкой ECC и буферизацией (RDIMM) будет работать только с материнскими платами и процессорами, которые явно поддерживают такую память. Это, как правило, платформы на базе серверных чипсетов (например, Intel C series) или профессиональных линеек для рабочих станций (AMD Threadripper PRO, Intel Xeon W). Обычные потребительские материнские платы для процессоров Ryzen или Core i-Series, скорее всего, не смогут инициализировать этот модуль. Перед покупкой необходимо тщательно сверить спецификации вашей материнской платы и процессора на предмет поддержки ECC RDIMM.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная модель выполнена в строгом серверном дизайне без массивных радиаторов и декоративной подсветки. Низкопрофильный форм-фактор без радиатора гарантирует совместимость с любыми системами охлаждения CPU и в стеснённых условиях серверных шасси. Такой подход оправдан, поскольку серверная память рассчитана на работу в контролируемых условиях с хорошим обдувом корпусными вентиляторами, а её электрические характеристики изначально ориентированы на стабильность, а не на экстремальные частоты, требующие активного отвода тепла.

Комплектность, режимы работы и расширение

Модуль продаётся поштучно, что даёт гибкость в сборке системы под нужный объём. Для активации многоканального режима (двухканального или четырёхканального), который значительно увеличивает пропускную способность подсистемы памяти, необходимо установить два или четыре идентичных модуля в соответствующие слоты на материнской плате, как того требует её руководство. При дальнейшем расширении крайне рекомендуется использовать абсолютно идентичные модули (той же партии и ревизии) для избежания проблем со стабильностью, особенно в чувствительной серверной среде.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение - узкая совместимость с платформами. Эта память не подходит для обычных игровых или офисных ПК. Убедитесь, что ваша материнская плата и процессор поддерживают DDR4 ECC Registered DIMM (RDIMM). Не ожидайте поддержки XMP или простого разгона - модуль оптимизирован для стабильной работы на заявленных характеристиках. При выборе ориентируйтесь на потребности ваших профессиональных задач: если вам необходим огромный надёжный объём для рендер-фермы, рабочей станции САПР или сервера виртуализации, и ваша платформа поддерживает такую память, этот модуль - отличное решение. Для всех остальных сценариев следует рассматривать стандартные небуферизованные модули (UDIMM) для настольных ПК.