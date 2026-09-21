Описание товара Оперативная память Kingston DDR5 DIMM FURY Beast Black RGB 128Gb (kit 4x32Gb), 5600Mhz, [KF556C40BBAK4-128] CL40

Для кого и под какие задачи

Этот внушительный комплект из четырех модулей по 32 ГБ создан для пользователей, которым стандартные 32 или 64 гигабайта уже стали узким местом. Он идеально подойдет для создания высокопроизводительной рабочей станции для профессионального монтажа видео в разрешении 4K и 8K, 3D-рендеринга, работы с тяжелыми виртуальными машинами или сложными инженерными симуляциями. Для игр же этот объем является избыточным, здесь акцент смещен на исключительную многозадачность и работу с огромными массивами данных, где каждый гигабайт памяти напрямую влияет на скорость выполнения задачи.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами оперативная память последнего поколения DDR5 в форм-факторе DIMM для настольных компьютеров. Переход на DDR5 означает принципиально более высокую пропускную способность и эффективность по сравнению с DDR4, а также встроенную систему управления питанием. Важно помнить, что слоты DDR5 физически и электрически не совместимы со старыми поколениями, поэтому комплект подойдет только для современных материнских плат с соответствующими разъемами, выпущенных для процессоров Intel Alder Lake, Raptor Lake и новее или AMD Ryzen 7000 серии и новее.

Объём, частота и реальная производительность

Суммарный объем комплекта составляет 128 ГБ, что позволяет системе одновременно хранить в быстром доступе колоссальные объемы информации. Частота в 5600 МГц обеспечивает высокую скорость обмена данными между процессором и памятью, что критически важно для сокращения времени рендеринга и повышения отзывчивости в профессиональных приложениях при работе с проектами, занимающими десятки гигабайт. В игровых сценариях разница между 5600 МГц и более высокими частотами DDR5 будет малозаметна, в то время как для рабочих нагрузок пропускная способность играет ключевую роль.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги данного комплекта обозначены как CL40, что является типичным значением для DDR5 памяти на частоте 5600 МГц в момент перехода на новое поколение. Для автоматической настройки на заявленные параметры модули поддерживают профили Intel XMP 3.0. Это означает, что в совместимой материнской плате достаточно будет выбрать нужный профиль в BIOS/UEFI, чтобы память заработала на частоте 5600 МГц с таймингами CL40 без необходимости ручного ввода десятков параметров. Рабочее напряжение обычно составляет 1.25 В, что ниже, чем у многих модулей DDR4.

Совместимость с платформой

Комплект совместим с платформами Intel LGA 1700 (чипсеты Z690, B660, H670, Z790, B760 и др.) и AMD AM5 (чипсеты X670, B650 и др.). Критически важно убедиться, что ваша материнская плата поддерживает установку четырех модулей и работу с суммарным объемом в 128 ГБ на частоте 5600 МГц - эту информацию следует искать в списке поддерживаемой памяти (QVL) на сайте производителя платы. Также для стабильной работы с таким большим объемом и XMP-профилем крайне желательно обновить BIOS материнской платы до последней версии.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модули оснащены низкопрофильными, но эффективными алюминиевыми радиаторами черного цвета, которые не только улучшают теплоотвод при длительных интенсивных нагрузках, но и придают сборке стильный вид. Верхнюю часть радиаторов украшает адресуемая RGB-подсветка, которой можно управлять через фирменную утилиту Kingston Fury CTRL или синхронизировать с подсветкой других компонентов через софт производителя материнской платы, например, ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light или Gigabyte RGB Fusion.

Комплектность, режимы работы и расширение

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой обязательно проверьте, поддерживает ли ваша материнская плата четырехканальный (на платформе Intel) или двухканальный режим работы с четырьмя модулями (на платформе AMD), а также частоту 5600 МГц в такой конфигурации. Высокие радиаторы могут конфликтовать с крупными башенными кулерами процессора, особенно при установке в слоты ближе к сокету. Этот комплект представляет собой законченное решение, и крайне не рекомендуется смешивать его с другими модулями памяти, даже той же серии, так как это может привести к нестабильности работы и сбросу частот до базовых значений JEDEC. Оптимален он для сборки мощной рабочей станции с нуля, для простого апгрейда игрового ПК есть смысл рассмотреть более доступные комплекты меньшего объема, но с более низкими таймингами.