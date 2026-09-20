Описание товара Оперативная память A-Data DIMM 64GB DDR5-6400 K2 (AX5U6400C3232G-DCLAWH)

Для кого и под какие задачи

Данный комплект оперативной памяти объемом 64 ГБ ориентирован на требовательных пользователей, которые одновременно работают с несколькими ресурсоемкими приложениями. Он станет отличным решением для сборки производительной рабочей станции для профессионального монтажа видео, 3D-рендеринга, инженерного моделирования или для энтузиастов, предпочитающих запускать тяжелые игры на максимальных настройках параллельно со стримингом. Для офисной многозадачности или базового домашнего ПК такой объем избыточен, а вот для серьезной творческой и вычислительной работы он обеспечивает необходимый запас.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Это оперативная память стандарта DDR5, что означает переход на новую архитектуру с повышенной пропускной способностью и улучшенной энергоэффективностью по сравнению с предыдущим поколением DDR4. Модули выполнены в форм-факторе DIMM, что указывает на их предназначение исключительно для настольных компьютеров. Важно помнить, что физически планки DDR5 несовместимы со слотами для DDR4 на материнских платах, поэтому их установка возможна только в соответствующие платформы.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект состоит из двух модулей по 32 ГБ каждый, что в сумме дает 64 ГБ ОЗУ — этого достаточно для работы с огромными массивами данных, сверхвысокими разрешениями в проектах и виртуальными машинами. Номинальная частота памяти составляет 6400 МГц, что обеспечивает высокую пропускную способность для быстрой загрузки текстур в играх и сокращения времени ожидания при обработке эффектов в профессиональных пакетах. В повседневных задачах и многих играх прирост от такой высокой частоты по сравнению с базовыми скоростями DDR5 может быть не столь разительным, но в сценариях, где важна скорость обмена данными с процессором, он становится вполне ощутимым.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги комплекта обозначены как CL32, что является сбалансированным показателем латентности для частоты 6400 МГц, обеспечивающим хороший баланс между высокой пропускной способностью и низкими задержками. Для стабильной работы на заявленных параметрах модули используют стандартное для DDR5 напряжение. В комплекте поддерживается профиль Intel XMP 3.0, который позволяет автоматически, в один клик в BIOS материнской платы, выставить оптимальные частоту, тайминги и напряжение, избавляя пользователя от ручных настроек разгона.

Совместимость с платформой

Память совместима с современными платформами на базе процессоров Intel Core 12-го, 13-го и 14-го поколений (Alder Lake, Raptor Lake, Raptor Lake Refresh) и AMD Ryzen серии 7000 (на архитектуре Zen 4), использующими чипсеты с поддержкой DDR5. Перед покупкой критически важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR5 и что в списке поддерживаемых памятью (QVL) заявлена работа на частоте 6400 МГц, особенно при установке всех четырех слотов. Для активации профиля XMP может потребоваться обновление BIOS материнской платы до последней версии.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модули оснащены алюминиевыми радиаторами белого цвета, которые эффективно отводят тепло от чипов памяти при продолжительных высоких нагрузках, способствуя стабильности работы. Конструкция радиаторов достаточно компактна, что минимизирует риск конфликта с массивными башенными кулерами процессора. В данной модели подсветка RGB отсутствует, что делает ее отличным выбором для лаконичных, производительных сборок, где важен строгий дизайн или максимальный отвод тепла без световых эффектов.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продается в комплекте из двух идентичных планок, что изначально позволяет активировать высокопроизводительный двухканальный режим работы. Для этого модули необходимо установить в правильные слоты на материнской плате, обычно обозначенные одним цветом (например, A2 и B2), что вдвое увеличивает пропускную способность по сравнению с одноканальным режимом. Если в будущем вы планируете расширить объем до 128 ГБ, крайне рекомендуется докупать абсолютно идентичный комплект, так как смешивание модулей с разными характеристиками может привести к нестабильной работе на пониженных частотах.

Важные нюансы перед покупкой

Ключевое ограничение — это несовместимость с платформами под память DDR4 или DDR3. Также стоит учитывать, что выход на стабильную частоту 6400 МГц зависит не только от качества самой памяти, но и от возможностей контроллера памяти в вашем процессоре (IMC) и материнской платы. При использовании всех четырех слотов на плате максимально достижимая частота часто снижается. Этот комплект оптимально подойдет для сборки мощного ПК для работы или игр, где важен большой объем и высокая скорость. Если ваш бюджет ограничен, а задачи сводятся в основном к играм, можно рассмотреть комплект на 32 ГБ с аналогичной или чуть более низкой частотой.