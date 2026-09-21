Описание товара Память оперативная Kingston 64GB 5200MT/s DDR5 KF552C40BWAK4-64 CL40 DIMM (Kit of 4) FURY Beast White RGB XMP

Для кого и под какие задачи

Этот мощный комплект оперативной памяти создан для энтузиастов, которые собирают высокопроизводительную систему для профессиональных задач и требовательных игр. Общий объем в 64 ГБ позволяет без малейших задержек работать с тяжелыми проектами в программах для видеомонтажа, 3D-рендеринга, виртуализации и инженерного моделирования, а также одновременно запускать десятки приложений и вкладок браузера. Для современных игр в 4K-разрешении и с высокими настройками графики такого объема памяти более чем достаточно, чтобы исключить подгрузку данных с накопителя и обеспечить плавный геймплей в самых требовательных проектах.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модули выполнены по стандарту DDR5, что означает значительный прирост пропускной способности и эффективности по сравнению с предыдущим поколением DDR4. Новое поколение памяти работает на более высоких частотах при сниженном напряжении, предлагая лучшую энергоэффективность для мощных систем. Форм-фактор DIMM четко указывает, что это память для настольных компьютеров, и устанавливать ее можно только в соответствующие слоты материнских плат для десктопов, ноутбучные платы SO-DIMM для нее не подойдут.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект состоит из четырех модулей по 16 ГБ каждый, что в сумме дает 64 ГБ высокоскоростной памяти. Номинальная частота работы составляет 5200 МГц, что обеспечивает высокую скорость обмена данными между процессором и памятью. В реальных сценариях это выражается в более быстрой загрузке уровней в играх, ускоренном отклике при работе с большими массивами данных и сокращении времени рендеринга сложных сцен, особенно когда приложения могут задействовать весь доступный объем оперативной памяти.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Задержки памяти обозначены как CL40 при частоте 5200 МГц, что является сбалансированным показателем для DDR5 на такой скорости, обеспечивающим хорошее сочетание высокой пропускной способности и приемлемой латентности. Для удобства пользователя модули поддерживают технологию Intel XMP 3.0, что позволяет автоматически загрузить предустановленный профиль разгона в BIOS материнской платы и сразу получить заявленные частоту и тайминги без сложных ручных настроек.

Совместимость с платформой

Данная оперативная память DDR5 совместима с современными платформами на базе процессоров Intel Core 12-го, 13-го и новее поколений, а также с платформами AMD Ryzen 7000 серии и новее. Крайне важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно под DDR5 и поддерживает работу с четырьмя модулями на частоте 5200 МГц, так как на некоторых платформах при полной загрузке всех слотов максимальная стабильная частота может быть ниже. Перед покупкой обязательно сверьтесь со списком совместимости (QVL) на сайте производителя материнской платы.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Каждый модуль оснащен стильным радиатором белого цвета, который эффективно отводит тепло от чипов памяти при длительной нагрузке, способствуя стабильной работе на высоких частотах. Верхнюю часть планки украшает адресуемая RGB-подсветка, которую можно синхронизировать с подсветкой других компонентов через фирменное ПО материнской платы (например, ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light) для создания гармоничного визуального образа всей сборки. Стоит учитывать высоту модулей с радиатором при выборе крупногабаритного процессорного кулера, чтобы избежать механических конфликтов.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продается готовым комплектом из четырех идентичных модулей, что гарантирует их полную совместимость между собой. При установке в четыре слота на совместимой материнской плате активируется четырехканальный режим (или двухканальный Dual Rank в зависимости от архитектуры платформы), что значительно увеличивает пропускную способность подсистемы памяти по сравнению с одиночным модулем. Для достижения максимальной производительности рекомендуется использовать именно этот полный комплект, а не докупать модули отдельно, так как смешивание даже похожих планок от разных партий может привести к нестабильной работе.

Важные нюансы перед покупкой

Основное внимание перед покупкой стоит уделить совместимости: ваша материнская плата должна поддерживать стандарт DDR5 и желательно иметь в списке QVL данную конкретную модель памяти. Учтите, что для активации профиля XMP и работы на заявленной частоте 5200 МГц может потребоваться соответствующая настройка в UEFI BIOS. Этот комплект — отличный выбор для создания мощной рабочей станции или игрового ПК высшего класса, где нужен большой и быстрый объем памяти. Если же ваши задачи ограничены офисной работой или нетребовательными играми, такой объем и скорость будут избыточными, и можно рассмотреть более доступные варианты меньшего объема.