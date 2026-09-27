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Bill Whelan - Riverdance (0602508449529) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Bill Whelan - Riverdance (0602508449529) виниловая пластинка

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Bill Whelan - Riverdance (0602508449529) виниловая пластинка - фото 1
Bill Whelan - Riverdance (0602508449529) виниловая пластинка - фото 2
Bill Whelan - Riverdance (0602508449529) виниловая пластинка - фото 3
Bill Whelan - Riverdance (0602508449529) виниловая пластинка - фото 4
Bill Whelan - Riverdance (0602508449529) виниловая пластинка - фото 5
Bill Whelan - Riverdance (0602508449529) виниловая пластинка - фото 6
Bill Whelan - Riverdance (0602508449529) виниловая пластинка - фото 7
Bill Whelan - Riverdance (0602508449529) виниловая пластинка - фото 8
Bill Whelan - Riverdance (0602508449529) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Bill Whelan
Альбом (сингл)
Riverdance: Music From The Show
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Bill Whelan - Riverdance (0602508449529) виниловая пластинка - фото 1
  • Bill Whelan - Riverdance (0602508449529) виниловая пластинка - фото 2
  • Bill Whelan - Riverdance (0602508449529) виниловая пластинка - фото 3
  • Bill Whelan - Riverdance (0602508449529) виниловая пластинка - фото 4
  • Bill Whelan - Riverdance (0602508449529) виниловая пластинка - фото 5
  • Bill Whelan - Riverdance (0602508449529) виниловая пластинка - фото 6
  • Bill Whelan - Riverdance (0602508449529) виниловая пластинка - фото 7
  • Bill Whelan - Riverdance (0602508449529) виниловая пластинка - фото 8
  • Bill Whelan - Riverdance (0602508449529) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 500 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 403396
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Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602508449529]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Bill Whelan
Альбом (сингл)
Riverdance: Music From The Show
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Reel Around the Sun, The Heart's Cry, The Countess Cathleen/Women of the Sidhe, Caoineadh C? Chulainn, Firedance, Shivna, Slip Into Spring/The Harvest, Riverdance, American Wake. The Nova Scotia Set, Lift the Wings, Trading Taps, Macedonian Morning, Marta's Dance - The Russian Dervish, Andaluc?a, Traditional Set, Heartland, Home and the Heartland
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Bill Whelan - Riverdance (0602508449529) виниловая пластинка

Track List

A1Reel Around The Sun
A2The Heart's Cry
A3The Countess Cathleen / Women Of The Sidhe
A4Caoineadh C? Chulainn
B1Firedance
B2Shivna
B3Slip Into Spring / The Harvest
B4Riverdance
C1American Wake (The Nova Scotia Set)
C2Lift The Wings
C3Trading Taps
C4Macedonian Morning
D1Marta's Dance / The Russian Dervish
D2Andaluc?a
D3Traditional Set
D4Heartland
D5Home And The Heartland



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре Bill Whelan - Riverdance (0602508449529) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602508449529]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Bill Whelan
Альбом (сингл)
Riverdance: Music From The Show
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Reel Around the Sun, The Heart's Cry, The Countess Cathleen/Women of the Sidhe, Caoineadh C? Chulainn, Firedance, Shivna, Slip Into Spring/The Harvest, Riverdance, American Wake. The Nova Scotia Set, Lift the Wings, Trading Taps, Macedonian Morning, Marta's Dance - The Russian Dervish, Andaluc?a, Traditional Set, Heartland, Home and the Heartland
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Reel Around The Sun
A2The Heart's Cry
A3The Countess Cathleen / Women Of The Sidhe
A4Caoineadh C? Chulainn
B1Firedance
B2Shivna
B3Slip Into Spring / The Harvest
B4Riverdance
C1American Wake (The Nova Scotia Set)
C2Lift The Wings
C3Trading Taps
C4Macedonian Morning
D1Marta's Dance / The Russian Dervish
D2Andaluc?a
D3Traditional Set
D4Heartland
D5Home And The Heartland


Теги товара: Кинематограф
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Отзывы


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