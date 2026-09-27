Bill Whelan - Riverdance (0602508449529) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Bill Whelan
Альбом (сингл)
Riverdance: Music From The Show
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 500 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 403396
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602508449529]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Bill Whelan
Альбом (сингл)
Riverdance: Music From The Show
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Reel Around the Sun, The Heart's Cry, The Countess Cathleen/Women of the Sidhe, Caoineadh C? Chulainn, Firedance, Shivna, Slip Into Spring/The Harvest, Riverdance, American Wake. The Nova Scotia Set, Lift the Wings, Trading Taps, Macedonian Morning, Marta's Dance - The Russian Dervish, Andaluc?a, Traditional Set, Heartland, Home and the Heartland
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Bill Whelan - Riverdance (0602508449529) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Reel Around The Sun
|A2
|The Heart's Cry
|A3
|The Countess Cathleen / Women Of The Sidhe
|A4
|Caoineadh C? Chulainn
|B1
|Firedance
|B2
|Shivna
|B3
|Slip Into Spring / The Harvest
|B4
|Riverdance
|C1
|American Wake (The Nova Scotia Set)
|C2
|Lift The Wings
|C3
|Trading Taps
|C4
|Macedonian Morning
|D1
|Marta's Dance / The Russian Dervish
|D2
|Andaluc?a
|D3
|Traditional Set
|D4
|Heartland
|D5
|Home And The Heartland
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602508449529]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Bill Whelan
Альбом (сингл)
Riverdance: Music From The Show
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Reel Around the Sun, The Heart's Cry, The Countess Cathleen/Women of the Sidhe, Caoineadh C? Chulainn, Firedance, Shivna, Slip Into Spring/The Harvest, Riverdance, American Wake. The Nova Scotia Set, Lift the Wings, Trading Taps, Macedonian Morning, Marta's Dance - The Russian Dervish, Andaluc?a, Traditional Set, Heartland, Home and the Heartland
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Track List
|A1
|Reel Around The Sun
|A2
|The Heart's Cry
|A3
|The Countess Cathleen / Women Of The Sidhe
|A4
|Caoineadh C? Chulainn
|B1
|Firedance
|B2
|Shivna
|B3
|Slip Into Spring / The Harvest
|B4
|Riverdance
|C1
|American Wake (The Nova Scotia Set)
|C2
|Lift The Wings
|C3
|Trading Taps
|C4
|Macedonian Morning
|D1
|Marta's Dance / The Russian Dervish
|D2
|Andaluc?a
|D3
|Traditional Set
|D4
|Heartland
|D5
|Home And The Heartland
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
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