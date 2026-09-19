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Sting - My Songs (0602577587214) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Sting - My Songs (0602577587214) виниловая пластинка

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Sting - My Songs (0602577587214) виниловая пластинка - фото 1
Sting - My Songs (0602577587214) виниловая пластинка - фото 2
Sting - My Songs (0602577587214) виниловая пластинка - фото 3
Sting - My Songs (0602577587214) виниловая пластинка - фото 4
Sting - My Songs (0602577587214) виниловая пластинка - фото 5
Sting - My Songs (0602577587214) виниловая пластинка - фото 6
Sting - My Songs (0602577587214) виниловая пластинка - фото 7
Sting - My Songs (0602577587214) виниловая пластинка - фото 8
Sting - My Songs (0602577587214) виниловая пластинка - фото 9
Sting - My Songs (0602577587214) виниловая пластинка - фото 10
Sting - My Songs (0602577587214) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Sting
Альбом (сингл)
My Songs
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Sting - My Songs (0602577587214) виниловая пластинка - фото 1
  • Sting - My Songs (0602577587214) виниловая пластинка - фото 2
  • Sting - My Songs (0602577587214) виниловая пластинка - фото 3
  • Sting - My Songs (0602577587214) виниловая пластинка - фото 4
  • Sting - My Songs (0602577587214) виниловая пластинка - фото 5
  • Sting - My Songs (0602577587214) виниловая пластинка - фото 6
  • Sting - My Songs (0602577587214) виниловая пластинка - фото 7
  • Sting - My Songs (0602577587214) виниловая пластинка - фото 8
  • Sting - My Songs (0602577587214) виниловая пластинка - фото 9
  • Sting - My Songs (0602577587214) виниловая пластинка - фото 10
  • Sting - My Songs (0602577587214) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 403186
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Характеристики

Бренд
A&M
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
A&M
Barcode
[0602577587214]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Sting
Альбом (сингл)
My Songs
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Brand New Day, Desert Rose, If You Love Somebody Set Them Free, Every Breath You Take, Demolition Man, Can't Stand Losing You, Fields Of Gold, So Lonely, Shape Of My Heart, Message In A Bottle, Fragile, Walking On The Moon, Englishman In New York, If I Ever Lose My Faith In You, Roxanne (Live)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
да
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Sting - My Songs (0602577587214) виниловая пластинка

Track List

A1Brand New Day3:56
A2Desert Rose3:56
A3If You Love Somebody Set Them Free4:35
A4Every Breath You Take4:16
B1Demolition Man4:18
B2Can't Stand Losing You2:49
B3Fields Of Gold3:47
B4So Lonely4:09
C1Shape Of My Heart4:43
C2Message In A Bottle4:46
C3Fragile3:52
C4Walking On The Moon4:16
D1English Man In New York4:28
D2If I Ever Lose My Faith In You4:09
D3Roxanne [Live]3:05

Отзывы о товаре Sting - My Songs (0602577587214) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
A&M
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
A&M
Barcode
[0602577587214]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Sting
Альбом (сингл)
My Songs
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Brand New Day, Desert Rose, If You Love Somebody Set Them Free, Every Breath You Take, Demolition Man, Can't Stand Losing You, Fields Of Gold, So Lonely, Shape Of My Heart, Message In A Bottle, Fragile, Walking On The Moon, Englishman In New York, If I Ever Lose My Faith In You, Roxanne (Live)
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
да
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Brand New Day3:56
A2Desert Rose3:56
A3If You Love Somebody Set Them Free4:35
A4Every Breath You Take4:16
B1Demolition Man4:18
B2Can't Stand Losing You2:49
B3Fields Of Gold3:47
B4So Lonely4:09
C1Shape Of My Heart4:43
C2Message In A Bottle4:46
C3Fragile3:52
C4Walking On The Moon4:16
D1English Man In New York4:28
D2If I Ever Lose My Faith In You4:09
D3Roxanne [Live]3:05
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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