Primus, Tales From The Punchbowl (0602557670417) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 470 руб.
В наличии
Код товара: 402864
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5 470 руб.
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Primus, Tales From The Punchbowl (0602557670417) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Professor Nutbutter's House Of Treats
|A2
|Mrs. Blaileen
|A3
|Wynona's Big Brown Beaver
|B1
|Southbound Pachyderm
|B2
|Space Farm
|B3
|Year Of The Parrot
|C1
|Hellbound 17 1/2 (Theme From)
|C2
|Glass Sandwich
|C3
|Del Davis Tree Farm
|C4
|De Anza Jig
|D1
|On The Tweek Again
|D2
|Over The Electric Grapevine
|D3
|Captain Shiner
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Track List
|A1
|Professor Nutbutter's House Of Treats
|A2
|Mrs. Blaileen
|A3
|Wynona's Big Brown Beaver
|B1
|Southbound Pachyderm
|B2
|Space Farm
|B3
|Year Of The Parrot
|C1
|Hellbound 17 1/2 (Theme From)
|C2
|Glass Sandwich
|C3
|Del Davis Tree Farm
|C4
|De Anza Jig
|D1
|On The Tweek Again
|D2
|Over The Electric Grapevine
|D3
|Captain Shiner
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Primus, Tales From The Punchbowl (0602557670417) виниловая пластинка - стоимость товара 5470 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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