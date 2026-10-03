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The Pharcyde - Labcabincalifornia (0888072050013) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The Pharcyde - Labcabincalifornia (0888072050013) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка The Pharcyde, Labcabincalifornia (0888072050013) - фото 1
Виниловая пластинка The Pharcyde, Labcabincalifornia (0888072050013) - фото 2
Виниловая пластинка The Pharcyde, Labcabincalifornia (0888072050013) - фото 3
Виниловая пластинка The Pharcyde, Labcabincalifornia (0888072050013) - фото 4
Виниловая пластинка The Pharcyde, Labcabincalifornia (0888072050013) - фото 5
Виниловая пластинка The Pharcyde, Labcabincalifornia (0888072050013) - фото 6
Виниловая пластинка The Pharcyde, Labcabincalifornia (0888072050013) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Виниловая пластинка The Pharcyde, Labcabincalifornia (0888072050013) - фото 1
  • Виниловая пластинка The Pharcyde, Labcabincalifornia (0888072050013) - фото 2
  • Виниловая пластинка The Pharcyde, Labcabincalifornia (0888072050013) - фото 3
  • Виниловая пластинка The Pharcyde, Labcabincalifornia (0888072050013) - фото 4
  • Виниловая пластинка The Pharcyde, Labcabincalifornia (0888072050013) - фото 5
  • Виниловая пластинка The Pharcyde, Labcabincalifornia (0888072050013) - фото 6
  • Виниловая пластинка The Pharcyde, Labcabincalifornia (0888072050013) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 660 руб. 
Начислим 154 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 402828
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
The Pharcyde - Labcabincalifornia (0888072050013) виниловая пластинка
4 660 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Pharcyde - Labcabincalifornia (0888072050013) виниловая пластинка

Track List

Side A

A1Bullshit4:12
A2Pharcyde4:20
A3Groupie Therapy5:12

Side B

B1Runnin'4:56
B2She Said5:15
B3Splattitorium2:58
B4Somethin' That Means Somethin'3:31
B5All Live0:51

Side C

C1Drop5:35
C2Hey You3:54
C3Y?5:04
C4It's All Good0:44

Side D

D1Moment In Time2:44
D2The Hustle5:34
D3Little D1:31
D4Devil Music4:12
D5The E.N.D.4:41

Отзывы о товаре The Pharcyde - Labcabincalifornia (0888072050013) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание

Track List

Side A

A1Bullshit4:12
A2Pharcyde4:20
A3Groupie Therapy5:12

Side B

B1Runnin'4:56
B2She Said5:15
B3Splattitorium2:58
B4Somethin' That Means Somethin'3:31
B5All Live0:51

Side C

C1Drop5:35
C2Hey You3:54
C3Y?5:04
C4It's All Good0:44

Side D

D1Moment In Time2:44
D2The Hustle5:34
D3Little D1:31
D4Devil Music4:12
D5The E.N.D.4:41
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Pharcyde - Labcabincalifornia (0888072050013) виниловая пластинка - по цене 4660 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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