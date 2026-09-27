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Lorde - Pure Heroine (0602537539857) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Lorde - Pure Heroine (0602537539857) виниловая пластинка

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Lorde - Pure Heroine (0602537539857) виниловая пластинка - фото 1
Lorde - Pure Heroine (0602537539857) виниловая пластинка - фото 2
Lorde - Pure Heroine (0602537539857) виниловая пластинка - фото 3
Lorde - Pure Heroine (0602537539857) виниловая пластинка - фото 4
Lorde - Pure Heroine (0602537539857) виниловая пластинка - фото 5
Lorde - Pure Heroine (0602537539857) виниловая пластинка - фото 6
Lorde - Pure Heroine (0602537539857) виниловая пластинка - фото 7
Lorde - Pure Heroine (0602537539857) виниловая пластинка - фото 8
Lorde - Pure Heroine (0602537539857) виниловая пластинка - фото 9
Lorde - Pure Heroine (0602537539857) виниловая пластинка - фото 10
Lorde - Pure Heroine (0602537539857) виниловая пластинка - фото 11
Lorde - Pure Heroine (0602537539857) виниловая пластинка - фото 12
Lorde - Pure Heroine (0602537539857) виниловая пластинка - фото 13
Lorde - Pure Heroine (0602537539857) виниловая пластинка - фото 14
Lorde - Pure Heroine (0602537539857) виниловая пластинка - фото 15
Lorde - Pure Heroine (0602537539857) виниловая пластинка - фото 16
Lorde - Pure Heroine (0602537539857) виниловая пластинка - фото 17
Lorde - Pure Heroine (0602537539857) виниловая пластинка - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Дата релиза
2013
Исполнитель
Lorde
Альбом (сингл)
Pure Heroine
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Lorde - Pure Heroine (0602537539857) виниловая пластинка - фото 1
  • Lorde - Pure Heroine (0602537539857) виниловая пластинка - фото 2
  • Lorde - Pure Heroine (0602537539857) виниловая пластинка - фото 3
  • Lorde - Pure Heroine (0602537539857) виниловая пластинка - фото 4
  • Lorde - Pure Heroine (0602537539857) виниловая пластинка - фото 5
  • Lorde - Pure Heroine (0602537539857) виниловая пластинка - фото 6
  • Lorde - Pure Heroine (0602537539857) виниловая пластинка - фото 7
  • Lorde - Pure Heroine (0602537539857) виниловая пластинка - фото 8
  • Lorde - Pure Heroine (0602537539857) виниловая пластинка - фото 9
  • Lorde - Pure Heroine (0602537539857) виниловая пластинка - фото 10
  • Lorde - Pure Heroine (0602537539857) виниловая пластинка - фото 11
  • Lorde - Pure Heroine (0602537539857) виниловая пластинка - фото 12
  • Lorde - Pure Heroine (0602537539857) виниловая пластинка - фото 13
  • Lorde - Pure Heroine (0602537539857) виниловая пластинка - фото 14
  • Lorde - Pure Heroine (0602537539857) виниловая пластинка - фото 15
  • Lorde - Pure Heroine (0602537539857) виниловая пластинка - фото 16
  • Lorde - Pure Heroine (0602537539857) виниловая пластинка - фото 17
  • Lorde - Pure Heroine (0602537539857) виниловая пластинка - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 402491
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Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602537539857]
Дата релиза
2013
Исполнитель
Lorde
Альбом (сингл)
Pure Heroine
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Lorde - Pure Heroine (0602537539857) виниловая пластинка

Lorde - Pure Heroine (0602537539857) виниловая пластинка

Отзывы о товаре Lorde - Pure Heroine (0602537539857) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602537539857]
Дата релиза
2013
Исполнитель
Lorde
Альбом (сингл)
Pure Heroine
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Описание
Lorde - Pure Heroine (0602537539857) виниловая пластинка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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