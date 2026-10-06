Kiss, Paul Stanley (0602537794751) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 200 руб.
В наличии
Код товара: 402400
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Загружаем...
4 200 руб.
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Коллекция Kiss
Коллекция Kiss
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В наличииЦена 4 200 руб.1050 руб. в СплитKiss, Paul Stanley (0602537794751) виниловая пластинка
Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Kiss, Paul Stanley (0602537794751) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Tonight You Belong To Me
|4:39
|A2
|Move On
|3:07
|A3
|Ain't Quite Right
|3:34
|A4
|Wouldn't You Like To Know Me
|3:16
|A5
|Take Me Away (Together As One)
|5:26
|B1
|It's All Right
|3:31
|B2
|Hold Me, Touch Me
|3:40
|B3
|Love In Chains
|3:34
|B4
|Goodbye
|4:09
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Track List
|A1
|Tonight You Belong To Me
|4:39
|A2
|Move On
|3:07
|A3
|Ain't Quite Right
|3:34
|A4
|Wouldn't You Like To Know Me
|3:16
|A5
|Take Me Away (Together As One)
|5:26
|B1
|It's All Right
|3:31
|B2
|Hold Me, Touch Me
|3:40
|B3
|Love In Chains
|3:34
|B4
|Goodbye
|4:09
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Купить Kiss, Paul Stanley (0602537794751) виниловая пластинка - по цене 4200 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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