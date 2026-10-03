Tom Fogerty - Excalibur (0888072053014) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Tom Fogerty
Альбом (сингл)
Excalibur
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 460 руб.
В наличии
Код товара: 402051
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Характеристики
Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Concord
Barcode
[0888072053014]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Tom Fogerty
Альбом (сингл)
Excalibur
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Drive, Try Not to Breathe, The Sidewinder Sleeps Tonite, Everybody Hurts, 1, Sweetness Follows, Monty Got A Raw Deal, Ignoreland, Star Me Kitten, Man on the Moon, Nightswimming, Find the River
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Tom Fogerty - Excalibur (0888072053014) виниловая пластинка
Переиздание сольного альбома 1972 года гитариста группы Creedence Clearwater Revival Тома Фогерти. В записи альбома участвовали Джерри Гарсия (ex Grateful Dead) и Мерл Сандерс. Издание на черном виниле. Ремастировано с оригинальных мастер пленок. Том Фогерти первым из участников Creedence Clearwater Revival начал сольную деятельность: в 1971 году вышел его сингл «Goodbye Media Man», за которым последовал альбом Tom Fogerty (1972). Zephyr National (1974) стал последним его альбомом, в работе над которым приняли участие все участники CCR (включая Джона: последний, правда, микшировал свои партии отдельно от остальных).
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Concord
Barcode
[0888072053014]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Tom Fogerty
Альбом (сингл)
Excalibur
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Drive, Try Not to Breathe, The Sidewinder Sleeps Tonite, Everybody Hurts, 1, Sweetness Follows, Monty Got A Raw Deal, Ignoreland, Star Me Kitten, Man on the Moon, Nightswimming, Find the River
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Переиздание сольного альбома 1972 года гитариста группы Creedence Clearwater Revival Тома Фогерти. В записи альбома участвовали Джерри Гарсия (ex Grateful Dead) и Мерл Сандерс. Издание на черном виниле. Ремастировано с оригинальных мастер пленок. Том Фогерти первым из участников Creedence Clearwater Revival начал сольную деятельность: в 1971 году вышел его сингл «Goodbye Media Man», за которым последовал альбом Tom Fogerty (1972). Zephyr National (1974) стал последним его альбомом, в работе над которым приняли участие все участники CCR (включая Джона: последний, правда, микшировал свои партии отдельно от остальных).
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Tom Fogerty - Excalibur (0888072053014) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 2460 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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