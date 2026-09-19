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SSD Накопитель SSD Micron 5300 PRO 960Gb (MTFDDAV960TDS) купить в Москве
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Накопитель SSD Micron 5300 PRO 960Gb (MTFDDAV960TDS)

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Накопитель SSD Micron 5300 PRO 960Gb (MTFDDAV960TDS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Объем, Гб
960
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
50 740 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 401494
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Характеристики

Бренд
Micron
Тип товара
SSD накопители
Объем, Гб
960
Размеры в упаковке, см
8х2х1
Вес, г.
100

Описание товара Накопитель SSD Micron 5300 PRO 960Gb (MTFDDAV960TDS)

Накопитель обеспечивает высокие скороститения/записи и высокую надежност. Для тех, кто хочет сделать свой ПК производительнее, этот накопитель - великолепный выбор.

Отзывы о товаре Накопитель SSD Micron 5300 PRO 960Gb (MTFDDAV960TDS)




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Характеристики
Бренд
Micron
Тип товара
SSD накопители
Объем, Гб
960
Описание
Накопитель обеспечивает высокие скороститения/записи и высокую надежност. Для тех, кто хочет сделать свой ПК производительнее, этот накопитель - великолепный выбор.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Накопитель SSD Micron 5300 PRO 960Gb (MTFDDAV960TDS) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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