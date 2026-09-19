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Бетономешалка Mercedez-Benz 1:20 на РУ (свет,звук) в коробке вращение цистерны E528-003 купить с доставкой в Москве
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Бетономешалка Mercedez-Benz 1:20 на РУ (свет,звук) в коробке вращение цистерны E528-003

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Бетономешалка Mercedez-Benz 1:20 на РУ (свет,звук) в коробке вращение цистерны E528-003 - фото 1
Бетономешалка Mercedez-Benz 1:20 на РУ (свет,звук) в коробке вращение цистерны E528-003 - фото 2
Бетономешалка Mercedez-Benz 1:20 на РУ (свет,звук) в коробке вращение цистерны E528-003 - фото 3
Бетономешалка Mercedez-Benz 1:20 на РУ (свет,звук) в коробке вращение цистерны E528-003 - фото 4
Бетономешалка Mercedez-Benz 1:20 на РУ (свет,звук) в коробке вращение цистерны E528-003 - фото 5
Бетономешалка Mercedez-Benz 1:20 на РУ (свет,звук) в коробке вращение цистерны E528-003 - фото 6
Бетономешалка Mercedez-Benz 1:20 на РУ (свет,звук) в коробке вращение цистерны E528-003 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Машинки и автотреки
Материал
пластик
Пол
мальчик
Минимальный возраст
3
Звуковые эффекты
да
Световые эффекты
есть
  • Бетономешалка Mercedez-Benz 1:20 на РУ (свет,звук) в коробке вращение цистерны E528-003 - фото 1
  • Бетономешалка Mercedez-Benz 1:20 на РУ (свет,звук) в коробке вращение цистерны E528-003 - фото 2
  • Бетономешалка Mercedez-Benz 1:20 на РУ (свет,звук) в коробке вращение цистерны E528-003 - фото 3
  • Бетономешалка Mercedez-Benz 1:20 на РУ (свет,звук) в коробке вращение цистерны E528-003 - фото 4
  • Бетономешалка Mercedez-Benz 1:20 на РУ (свет,звук) в коробке вращение цистерны E528-003 - фото 5
  • Бетономешалка Mercedez-Benz 1:20 на РУ (свет,звук) в коробке вращение цистерны E528-003 - фото 6
  • Бетономешалка Mercedez-Benz 1:20 на РУ (свет,звук) в коробке вращение цистерны E528-003 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-19%
3 810 руб.  4 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 399288
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Характеристики

Бренд
Double Egle
Тип товара
Машинки и автотреки
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик
Пол
мальчик
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
8
Звуковые эффекты
да
Световые эффекты
есть
Комплектация
радиоуправляемая модель бетоновоза MercedesBenz Actros, передатчик (элементы питания приобретаются отдельно), зарядное устройство, аккумулятор, инструкция
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
57х27х19
Вес, кг.
1.85

Описание товара Бетономешалка Mercedez-Benz 1:20 на РУ (свет,звук) в коробке вращение цистерны E528-003

Радиоуправляемый бетоновоз MercedesBenz Actros - точная полноприводная копия своего прототипа в масштабе 1:20., Модель оснащена электродвигателем. Экстерьер хорошо детализирован., Антенна встроена в корпус. 4-х канальная радиоаппаратура работает на частоте 2,4Ггц и обеспечивает бесперебойную маневренность автомобиля влево, вправо, назад и вперед, прокручивание цистерны. Звуковое сопровождение с регулируемой громкостью имитирует характерные звуки при каждом маневре. Так же предусмотрена подсветка фар., Преимуществом радиоуправляемых моделей является стимулирование развития у ребенка мелкой моторики, логики, координации движения и пространственного мышления., Такая игрушка без сомнения станет любимым развлечением и позволит вашему ребенку «примерить на себя» роль одной из социально-важных профессий.

Отзывы о товаре Бетономешалка Mercedez-Benz 1:20 на РУ (свет,звук) в коробке вращение цистерны E528-003




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Характеристики
Бренд
Double Egle
Тип товара
Машинки и автотреки
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик
Пол
мальчик
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
8
Звуковые эффекты
да
Световые эффекты
есть
Комплектация
радиоуправляемая модель бетоновоза MercedesBenz Actros, передатчик (элементы питания приобретаются отдельно), зарядное устройство, аккумулятор, инструкция
Страна производитель
Китай
Описание
Радиоуправляемый бетоновоз MercedesBenz Actros - точная полноприводная копия своего прототипа в масштабе 1:20., Модель оснащена электродвигателем. Экстерьер хорошо детализирован., Антенна встроена в корпус. 4-х канальная радиоаппаратура работает на частоте 2,4Ггц и обеспечивает бесперебойную маневренность автомобиля влево, вправо, назад и вперед, прокручивание цистерны. Звуковое сопровождение с регулируемой громкостью имитирует характерные звуки при каждом маневре. Так же предусмотрена подсветка фар., Преимуществом радиоуправляемых моделей является стимулирование развития у ребенка мелкой моторики, логики, координации движения и пространственного мышления., Такая игрушка без сомнения станет любимым развлечением и позволит вашему ребенку «примерить на себя» роль одной из социально-важных профессий.
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Доставка
Отзывы


Бетономешалка Mercedez-Benz 1:20 на РУ (свет,звук) в коробке вращение цистерны E528-003 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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