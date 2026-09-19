Бластер Submachine gun с мягкими пулями 3 банки-мишени(9х5,5х2см), 12 пуль(D=2,5см) YG04P
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игрушечное оружие
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-44%960 руб. 1 700 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 398725
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Игрушечное оружие
Возраст
от 3 лет
Комплектация
бластер, три банки-мишени, мягкие пули 12 штук, упаковка
Материал
пластик, резина
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х20х4
Вес, г.
667
Описание товара Бластер Submachine gun с мягкими пулями 3 банки-мишени(9х5,5х2см), 12 пуль(D=2,5см) YG04P
Игровое оружие неизменный атрибут мальчишеских игр. С игрушечным оружием в руках мальчишки освобождают вымышленные города и крепости, воюют за трофеи. Игрушка подойдет для подвижных и ролевых игр. Внимание! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 набор.
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Бренд
Тип товара
Игрушечное оружие
Возраст
от 3 лет
Комплектация
бластер, три банки-мишени, мягкие пули 12 штук, упаковка
Материал
пластик, резина
Страна производитель
Китай
Игровое оружие неизменный атрибут мальчишеских игр. С игрушечным оружием в руках мальчишки освобождают вымышленные города и крепости, воюют за трофеи. Игрушка подойдет для подвижных и ролевых игр. Внимание! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 набор.
Бластер Submachine gun с мягкими пулями 3 банки-мишени(9х5,5х2см), 12 пуль(D=2,5см) YG04P - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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