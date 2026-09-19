Top.Mail.Ru
Мышь A4Tech Fstyler FG20 пепельный/синий купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Мышь A4Tech Fstyler FG20 пепельный/синий

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Мышь A4Tech Fstyler FG20 пепельный/синий - фото 1
Мышь A4Tech Fstyler FG20 пепельный/синий - фото 2
Мышь A4Tech Fstyler FG20 пепельный/синий - фото 3
Мышь A4Tech Fstyler FG20 пепельный/синий - фото 4
Мышь A4Tech Fstyler FG20 пепельный/синий - фото 5
Мышь A4Tech Fstyler FG20 пепельный/синий - фото 6
Мышь A4Tech Fstyler FG20 пепельный/синий - фото 7
Мышь A4Tech Fstyler FG20 пепельный/синий - фото 8
Мышь A4Tech Fstyler FG20 пепельный/синий - фото 9
Мышь A4Tech Fstyler FG20 пепельный/синий - фото 10
Мышь A4Tech Fstyler FG20 пепельный/синий - фото 11
Мышь A4Tech Fstyler FG20 пепельный/синий - фото 12
Мышь A4Tech Fstyler FG20 пепельный/синий - фото 13
Мышь A4Tech Fstyler FG20 пепельный/синий - фото 14
Мышь A4Tech Fstyler FG20 пепельный/синий - фото 15
Мышь A4Tech Fstyler FG20 пепельный/синий - фото 16
Мышь A4Tech Fstyler FG20 пепельный/синий - фото 17
Мышь A4Tech Fstyler FG20 пепельный/синий - фото 18
Мышь A4Tech Fstyler FG20 пепельный/синий - фото 19
Мышь A4Tech Fstyler FG20 пепельный/синий - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
синий
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
2000
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
радиоканал
  • Мышь A4Tech Fstyler FG20 пепельный/синий - фото 1
  • Мышь A4Tech Fstyler FG20 пепельный/синий - фото 2
  • Мышь A4Tech Fstyler FG20 пепельный/синий - фото 3
  • Мышь A4Tech Fstyler FG20 пепельный/синий - фото 4
  • Мышь A4Tech Fstyler FG20 пепельный/синий - фото 5
  • Мышь A4Tech Fstyler FG20 пепельный/синий - фото 6
  • Мышь A4Tech Fstyler FG20 пепельный/синий - фото 7
  • Мышь A4Tech Fstyler FG20 пепельный/синий - фото 8
  • Мышь A4Tech Fstyler FG20 пепельный/синий - фото 9
  • Мышь A4Tech Fstyler FG20 пепельный/синий - фото 10
  • Мышь A4Tech Fstyler FG20 пепельный/синий - фото 11
  • Мышь A4Tech Fstyler FG20 пепельный/синий - фото 12
  • Мышь A4Tech Fstyler FG20 пепельный/синий - фото 13
  • Мышь A4Tech Fstyler FG20 пепельный/синий - фото 14
  • Мышь A4Tech Fstyler FG20 пепельный/синий - фото 15
  • Мышь A4Tech Fstyler FG20 пепельный/синий - фото 16
  • Мышь A4Tech Fstyler FG20 пепельный/синий - фото 17
  • Мышь A4Tech Fstyler FG20 пепельный/синий - фото 18
  • Мышь A4Tech Fstyler FG20 пепельный/синий - фото 19
  • Мышь A4Tech Fstyler FG20 пепельный/синий - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
880 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 397106
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
синий
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
2000
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
15 м
Источник питания мыши
2xААА
Габариты (ШxВxД), мм
113х57х26
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, г.
163

Описание товара Мышь A4Tech Fstyler FG20 пепельный/синий

Мышь A4TECH — это легкое и функциональное устройство, созданное для комфортной работы с ПК. Весом всего 62 грамма, эта беспроводная мышь обеспечивает свободу движений и легкость в управлении благодаря радиусу действия беспроводной связи до 15 метров. Изящный синий цвет корпуса придает устройству стильный и современный вид. Оснащенная оптическим сенсором с разрешением 2000 dpi, мышь A4TECH гарантирует высокую точность курсора, что делает ее отличным выбором как для повседневных задач, так и для более сложных работ, требующих скрупулезности. Интерфейс подключения через радиоканал обеспечивает надежную и стабильную связь без задержек. Эргономичный дизайн мыши ориентирован на длительное использование без ощущения усталости в руке, а питание от двух батареек типа AAA обеспечивает длительное время работы без необходимости частной замены элементов питания. Мышь A4TECH — это сочетание современного дизайна, надежности и передовых технологий в одном устройстве.



Теги товара: Для левшей

Отзывы о товаре Мышь A4Tech Fstyler FG20 пепельный/синий




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
синий
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
2000
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
15 м
Источник питания мыши
2xААА
Габариты (ШxВxД), мм
113х57х26
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь A4TECH — это легкое и функциональное устройство, созданное для комфортной работы с ПК. Весом всего 62 грамма, эта беспроводная мышь обеспечивает свободу движений и легкость в управлении благодаря радиусу действия беспроводной связи до 15 метров. Изящный синий цвет корпуса придает устройству стильный и современный вид. Оснащенная оптическим сенсором с разрешением 2000 dpi, мышь A4TECH гарантирует высокую точность курсора, что делает ее отличным выбором как для повседневных задач, так и для более сложных работ, требующих скрупулезности. Интерфейс подключения через радиоканал обеспечивает надежную и стабильную связь без задержек. Эргономичный дизайн мыши ориентирован на длительное использование без ощущения усталости в руке, а питание от двух батареек типа AAA обеспечивает длительное время работы без необходимости частной замены элементов питания. Мышь A4TECH — это сочетание современного дизайна, надежности и передовых технологий в одном устройстве.


Теги товара: Для левшей
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь A4Tech Fstyler FG20 пепельный/синий - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...