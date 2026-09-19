Блок питания Formula ATX 750W MONZA (VL-750APB-85)
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Характеристики
Описание товара Блок питания Formula ATX 750W MONZA (VL-750APB-85)
Бюджетный, но эффективный блок питания FORMULA MONZA VL-750APB-85 предназначается для персональных ПК. Мощность устройства составляет 750 Вт. Этого будет достаточно для сборки игрового системного блока. Характеристика наработки на отказ здесь составляет 35000 ч, что указывает на высокую надежность. КПД блока питания достигает 85%. В блоке питания FORMULA MONZA VL-750APB-85 с необходимыми кабелями в оплетке установлен вентилятор, ротор которого вращается на подшипнике скольжения. Невысокий уровень шума в 32 дБ обеспечивает геймеру полноценный комфорт во время работы и игр. В блоке питания имеются 7 разъемов SATA и 3 разъёма Molex. БП также оснащается кнопкой включения/выключения, расположенной с задней стороны перфорированного корпуса.
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