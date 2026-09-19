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Блок питания Formula ATX 750W MONZA (VL-750APB-85) купить с доставкой в Москве
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Блок питания Formula ATX 750W MONZA (VL-750APB-85)

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Блок питания Formula ATX 750W MONZA (VL-750APB-85) - фото 1
Блок питания Formula ATX 750W MONZA (VL-750APB-85) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
  • Блок питания Formula ATX 750W MONZA (VL-750APB-85) - фото 1
  • Блок питания Formula ATX 750W MONZA (VL-750APB-85) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-48%
3 890 руб.  7 460 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 396109
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Характеристики

Бренд
FORMULA
Тип товара
Блок питания
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х17х11
Вес, кг.
2.11

Описание товара Блок питания Formula ATX 750W MONZA (VL-750APB-85)

Бюджетный, но эффективный блок питания FORMULA MONZA VL-750APB-85 предназначается для персональных ПК. Мощность устройства составляет 750 Вт. Этого будет достаточно для сборки игрового системного блока. Характеристика наработки на отказ здесь составляет 35000 ч, что указывает на высокую надежность. КПД блока питания достигает 85%. В блоке питания FORMULA MONZA VL-750APB-85 с необходимыми кабелями в оплетке установлен вентилятор, ротор которого вращается на подшипнике скольжения. Невысокий уровень шума в 32 дБ обеспечивает геймеру полноценный комфорт во время работы и игр. В блоке питания имеются 7 разъемов SATA и 3 разъёма Molex. БП также оснащается кнопкой включения/выключения, расположенной с задней стороны перфорированного корпуса.

Отзывы о товаре Блок питания Formula ATX 750W MONZA (VL-750APB-85)




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Характеристики
Бренд
FORMULA
Тип товара
Блок питания
Страна производитель
Китай
Описание
Бюджетный, но эффективный блок питания FORMULA MONZA VL-750APB-85 предназначается для персональных ПК. Мощность устройства составляет 750 Вт. Этого будет достаточно для сборки игрового системного блока. Характеристика наработки на отказ здесь составляет 35000 ч, что указывает на высокую надежность. КПД блока питания достигает 85%. В блоке питания FORMULA MONZA VL-750APB-85 с необходимыми кабелями в оплетке установлен вентилятор, ротор которого вращается на подшипнике скольжения. Невысокий уровень шума в 32 дБ обеспечивает геймеру полноценный комфорт во время работы и игр. В блоке питания имеются 7 разъемов SATA и 3 разъёма Molex. БП также оснащается кнопкой включения/выключения, расположенной с задней стороны перфорированного корпуса.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блок питания Formula ATX 750W MONZA (VL-750APB-85) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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