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Чайник электрический Bosch TWK4P439 купить с доставкой в Москве
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Чайник электрический Bosch TWK4P439

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Чайник электрический Bosch TWK4P439 - фото 1
Чайник электрический Bosch TWK4P439 - фото 2
Чайник электрический Bosch TWK4P439 - фото 3
Чайник электрический Bosch TWK4P439 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
  • Чайник электрический Bosch TWK4P439 - фото 1
  • Чайник электрический Bosch TWK4P439 - фото 2
  • Чайник электрический Bosch TWK4P439 - фото 3
  • Чайник электрический Bosch TWK4P439 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 630 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 395238
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Характеристики

Бренд
BOSCH
Тип товара
Электрочайники
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х23х21
Вес, кг.
1.05

Описание товара Чайник электрический Bosch TWK4P439

Шкала уровня воды (в чашках) поможет экономить энергию и время, заваривая только необходимое количество. Удобный носик разработан для легкого использования без разливов и брызг. Легко читаемая шкала уровня воды, которую видно с обеих сторон чайника, делает чайник удобным и для леворуких, и для праворуких пользователей. Тройная безопасность: автоматическое отключение, защита от перегрева и отключение при отсутствии воды, автоматическое отключение при снятии с цоколя. Легкость в обращении с помощью одной руки- наполнение водой нажатием одной кнопки

Отзывы о товаре Чайник электрический Bosch TWK4P439




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Характеристики
Бренд
BOSCH
Тип товара
Электрочайники
Страна производитель
Китай
Описание
Шкала уровня воды (в чашках) поможет экономить энергию и время, заваривая только необходимое количество. Удобный носик разработан для легкого использования без разливов и брызг. Легко читаемая шкала уровня воды, которую видно с обеих сторон чайника, делает чайник удобным и для леворуких, и для праворуких пользователей. Тройная безопасность: автоматическое отключение, защита от перегрева и отключение при отсутствии воды, автоматическое отключение при снятии с цоколя. Легкость в обращении с помощью одной руки- наполнение водой нажатием одной кнопки
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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