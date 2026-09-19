Дрель-шуруповерт Интерскол ДА-13/18ВК
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
дрель-шуруповерт
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Макс. диаметр сверления дерева
36
Макс. диаметр сверления металла
13
Макс. диаметр сверления бетона
13
Ударный механизм
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 520 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 394072
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Характеристики
Бренд
Тип товара
дрель-шуруповерт
Лампа точечной подсветки
да
Гнездо для крепления бит
нет
В кейсе
да
Комплектация
дрель-шуруповерт, пластиковый кейс, скоба для подвешивания на ремень
Магнитный держатель на корпусе
нет
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Регулировка оборотов
Да
Макс. крутящий момент, Нм
45
Макс. диаметр сверления дерева
36
Макс. диаметр сверления металла
13
Макс. диаметр сверления бетона
13
Импульсный режим
нет
Ограничитель глубины сверления
нет
Блокировка шпинделя
Да
Ударный механизм
нет
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Ширина, см
7.2
Высота, см
23
Страна производитель
Китай
Доп. рукоятка
нет
Размеры в упаковке, см
33х23х9
Вес, кг.
2.7
Описание товара Дрель-шуруповерт Интерскол ДА-13/18ВК
Аккумуляторная дрель-шуруповерт ИНТЕРСКОЛ ДА-13/18ВК 575.0.0.70 - надежная модель для сверления мягких материалов и закручивания резьбовых соединений. Работает от литий-ионной батареи 18 В. Быстрозажимной патрон сокращает время на замену оснастки. Бесщеточный двигатель обеспечивает высокую эффективность и производительность. Встроенный светодиод оптимально подсвечивает рабочую область при эксплуатации инструмента в слабоосвещенных помещениях.
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Теги товара: Безударные, Двухскоростные
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
дрель-шуруповерт
Лампа точечной подсветки
да
Гнездо для крепления бит
нет
В кейсе
да
Комплектация
дрель-шуруповерт, пластиковый кейс, скоба для подвешивания на ремень
Магнитный держатель на корпусе
нет
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Регулировка оборотов
Да
Макс. крутящий момент, Нм
45
Макс. диаметр сверления дерева
36
Развернуть
Макс. диаметр сверления металла
13
Макс. диаметр сверления бетона
13
Импульсный режим
нет
Ограничитель глубины сверления
нет
Блокировка шпинделя
Да
Ударный механизм
нет
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Ширина, см
7.2
Высота, см
23
Страна производитель
Китай
Доп. рукоятка
нет
Аккумуляторная дрель-шуруповерт ИНТЕРСКОЛ ДА-13/18ВК 575.0.0.70 - надежная модель для сверления мягких материалов и закручивания резьбовых соединений. Работает от литий-ионной батареи 18 В. Быстрозажимной патрон сокращает время на замену оснастки. Бесщеточный двигатель обеспечивает высокую эффективность и производительность. Встроенный светодиод оптимально подсвечивает рабочую область при эксплуатации инструмента в слабоосвещенных помещениях.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома
Теги товара: Безударные, Двухскоростные
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома
Теги товара: Безударные, Двухскоростные
Дрель-шуруповерт Интерскол ДА-13/18ВК - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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