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Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 70 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-70) купить с доставкой в Москве
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Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 70 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-70)

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Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 70 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-70) - фото 1
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 70 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-70) - фото 2
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 70 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-70) - фото 3
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 70 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-70) - фото 4
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 70 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-70) - фото 5
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 70 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-70) - фото 6
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 70 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-70) - фото 7
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 70 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-70) - фото 8
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 70 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-70) - фото 9
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 70 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-70) - фото 10
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 70 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-70) - фото 11
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 70 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-70) - фото 12
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 70 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-70) - фото 13
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 70 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-70) - фото 14
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 70 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-70) - фото 15
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 70 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-70) - фото 16
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 70 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-70) - фото 17
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 70 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-70) - фото 18
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 70 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-70) - фото 19
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 70 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-70) - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
8
Макс. диаметр сверления дерева
45
Макс. диаметр сверления металла
13
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 70 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-70) - фото 1
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 70 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-70) - фото 2
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 70 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-70) - фото 3
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 70 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-70) - фото 4
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 70 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-70) - фото 5
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 70 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-70) - фото 6
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 70 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-70) - фото 7
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 70 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-70) - фото 8
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 70 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-70) - фото 9
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 70 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-70) - фото 10
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 70 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-70) - фото 11
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 70 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-70) - фото 12
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 70 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-70) - фото 13
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 70 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-70) - фото 14
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 70 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-70) - фото 15
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 70 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-70) - фото 16
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 70 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-70) - фото 17
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 70 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-70) - фото 18
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 70 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-70) - фото 19
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 70 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-70) - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-26%
6 990 руб.  9 500 руб. 
Начислим 112 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 708520
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Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 70 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-70)
6 990 руб. -26%
9 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
Комплектация
дрель-шуруповерт, рукоятка дополнительная, скоба поясная, бита 50 мм, битодержатель, руководство по эксплуатации, упаковка
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
8
Регулировка оборотов
Да
Макс. крутящий момент, Нм
70
Макс. диаметр сверления дерева
45
Макс. диаметр сверления металла
13
Блокировка шпинделя
Да
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Количество аккумуляторов в комплекте
нет
Габариты без упаковки
250х250х80 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х25х8
Вес, кг.
1.7

Описание товара Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 70 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-70)

ЗУБР Профессионал 20 В, 70 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная дрель-шуруповерт DB-70 - высокотехнологичная модель в новой линейке аккумуляторного инструмента ЗУБР серии LMS. Высокий крутящий момент 70 Нм, надежность конструкции и отличная эргономика позволяют выполнять практически любую работу - сверление дерева сверлом Левиса, сверление металла ступенчатым сверлом, заворачивание крепежа диаметром до 12 мм, перемешивание ЛКМ, данная модель также подходит для бурения льда.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные

Отзывы о товаре Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 70 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-70)




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
Комплектация
дрель-шуруповерт, рукоятка дополнительная, скоба поясная, бита 50 мм, битодержатель, руководство по эксплуатации, упаковка
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
8
Регулировка оборотов
Да
Макс. крутящий момент, Нм
70
Макс. диаметр сверления дерева
45
Макс. диаметр сверления металла
13
Блокировка шпинделя
Да
Развернуть
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Количество аккумуляторов в комплекте
нет
Габариты без упаковки
250х250х80 мм
Страна производитель
Китай
Описание
ЗУБР Профессионал 20 В, 70 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная дрель-шуруповерт DB-70 - высокотехнологичная модель в новой линейке аккумуляторного инструмента ЗУБР серии LMS. Высокий крутящий момент 70 Нм, надежность конструкции и отличная эргономика позволяют выполнять практически любую работу - сверление дерева сверлом Левиса, сверление металла ступенчатым сверлом, заворачивание крепежа диаметром до 12 мм, перемешивание ЛКМ, данная модель также подходит для бурения льда.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 70 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-70) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 6990 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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