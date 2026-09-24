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Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 45 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная ударная (ДБУ-45-21) купить с доставкой в Москве
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Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 45 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная ударная (ДБУ-45-21)

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Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 45 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная ударная (ДБУ-45-21) - фото 1
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 45 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная ударная (ДБУ-45-21) - фото 2
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 45 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная ударная (ДБУ-45-21) - фото 3
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 45 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная ударная (ДБУ-45-21) - фото 4
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 45 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная ударная (ДБУ-45-21) - фото 5
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 45 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная ударная (ДБУ-45-21) - фото 6
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 45 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная ударная (ДБУ-45-21) - фото 7
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 45 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная ударная (ДБУ-45-21) - фото 8
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 45 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная ударная (ДБУ-45-21) - фото 9
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 45 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная ударная (ДБУ-45-21) - фото 10
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 45 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная ударная (ДБУ-45-21) - фото 11
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 45 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная ударная (ДБУ-45-21) - фото 12
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 45 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная ударная (ДБУ-45-21) - фото 13
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 45 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная ударная (ДБУ-45-21) - фото 14
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 45 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная ударная (ДБУ-45-21) - фото 15
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 45 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная ударная (ДБУ-45-21) - фото 16
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 45 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная ударная (ДБУ-45-21) - фото 17
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 45 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная ударная (ДБУ-45-21) - фото 18
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 45 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная ударная (ДБУ-45-21) - фото 19
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 45 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная ударная (ДБУ-45-21) - фото 20
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 45 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная ударная (ДБУ-45-21) - фото 21
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 45 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная ударная (ДБУ-45-21) - фото 22
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 45 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная ударная (ДБУ-45-21) - фото 23
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 45 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная ударная (ДБУ-45-21) - фото 24
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 45 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная ударная (ДБУ-45-21) - фото 25
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 45 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная ударная (ДБУ-45-21) - фото 26
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 45 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная ударная (ДБУ-45-21) - фото 27
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 45 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная ударная (ДБУ-45-21) - фото 28
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Макс. диаметр сверления дерева
28
Макс. диаметр сверления металла
12
Ударный механизм
да
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 45 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная ударная (ДБУ-45-21) - фото 1
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 45 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная ударная (ДБУ-45-21) - фото 2
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 45 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная ударная (ДБУ-45-21) - фото 3
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 45 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная ударная (ДБУ-45-21) - фото 4
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 45 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная ударная (ДБУ-45-21) - фото 5
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 45 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная ударная (ДБУ-45-21) - фото 6
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 45 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная ударная (ДБУ-45-21) - фото 7
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 45 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная ударная (ДБУ-45-21) - фото 8
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 45 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная ударная (ДБУ-45-21) - фото 9
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 45 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная ударная (ДБУ-45-21) - фото 10
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 45 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная ударная (ДБУ-45-21) - фото 11
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 45 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная ударная (ДБУ-45-21) - фото 12
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 45 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная ударная (ДБУ-45-21) - фото 13
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 45 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная ударная (ДБУ-45-21) - фото 14
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 45 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная ударная (ДБУ-45-21) - фото 15
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 45 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная ударная (ДБУ-45-21) - фото 16
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 45 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная ударная (ДБУ-45-21) - фото 17
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 45 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная ударная (ДБУ-45-21) - фото 18
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 45 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная ударная (ДБУ-45-21) - фото 19
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 45 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная ударная (ДБУ-45-21) - фото 20
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 45 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная ударная (ДБУ-45-21) - фото 21
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 45 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная ударная (ДБУ-45-21) - фото 22
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 45 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная ударная (ДБУ-45-21) - фото 23
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 45 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная ударная (ДБУ-45-21) - фото 24
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 45 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная ударная (ДБУ-45-21) - фото 25
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 45 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная ударная (ДБУ-45-21) - фото 26
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 45 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная ударная (ДБУ-45-21) - фото 27
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 45 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная ударная (ДБУ-45-21) - фото 28
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 870 руб. 
Начислим 110 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 708509
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Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 45 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная ударная (ДБУ-45-21)
6 870 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Ударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
Комплектация
дрель-шуруповерт, аккумулятор, руководство по эксплуатации, зарядное устройство, бита 50 мм, скоба крепления, упаковка
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Регулировка оборотов
Да
Макс. крутящий момент, Нм
45
Макс. диаметр сверления дерева
28
Макс. диаметр сверления металла
12
Блокировка шпинделя
Да
Ударный механизм
да
Кол-во ударов
22500 уд/мин
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Количество аккумуляторов в комплекте
1
Габариты без упаковки
340х310х95 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х22х10
Вес, кг.
1

Описание товара Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 45 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная ударная (ДБУ-45-21)

ЗУБР 20 В, 45 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная ударная дрель-шуруповерт ДБУ-45-21 - инструмент из единой аккумуляторной системы LMS для 500+ инструментов. Обеспечивает как точное заворачивание маленьких саморезов, так и уверенное закручивание крупного крепежа до 8мм. Компактный размер и современный дизайн делают ее удобной для работы. Комплектация с аккумулятором позволяет начать работу сразу после покупки. Применяется для сверления отверстий в различных материалах (при установке соответствующих сверл), закручивания/откручивания резьбовых соединений (при установке соответствующих бит), перемешивания ЛКМ (при установке соответствующих насадок).



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Теги товара: Двухскоростные

Отзывы о товаре Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 45 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная ударная (ДБУ-45-21)




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Ударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
Комплектация
дрель-шуруповерт, аккумулятор, руководство по эксплуатации, зарядное устройство, бита 50 мм, скоба крепления, упаковка
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Регулировка оборотов
Да
Макс. крутящий момент, Нм
45
Макс. диаметр сверления дерева
28
Макс. диаметр сверления металла
12
Блокировка шпинделя
Да
Развернуть
Ударный механизм
да
Кол-во ударов
22500 уд/мин
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Количество аккумуляторов в комплекте
1
Габариты без упаковки
340х310х95 мм
Страна производитель
Китай
Описание
ЗУБР 20 В, 45 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная ударная дрель-шуруповерт ДБУ-45-21 - инструмент из единой аккумуляторной системы LMS для 500+ инструментов. Обеспечивает как точное заворачивание маленьких саморезов, так и уверенное закручивание крупного крепежа до 8мм. Компактный размер и современный дизайн делают ее удобной для работы. Комплектация с аккумулятором позволяет начать работу сразу после покупки. Применяется для сверления отверстий в различных материалах (при установке соответствующих сверл), закручивания/откручивания резьбовых соединений (при установке соответствующих бит), перемешивания ЛКМ (при установке соответствующих насадок).


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные


Теги товара: Двухскоростные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 45 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная ударная (ДБУ-45-21) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 6870 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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