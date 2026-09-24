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Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 40 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), сумка (ДШ-40-22) купить с доставкой в Москве
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Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 40 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), сумка (ДШ-40-22)

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Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 40 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), сумка (ДШ-40-22) - фото 1
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 40 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), сумка (ДШ-40-22) - фото 2
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 40 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), сумка (ДШ-40-22) - фото 3
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 40 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), сумка (ДШ-40-22) - фото 4
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 40 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), сумка (ДШ-40-22) - фото 5
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 40 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), сумка (ДШ-40-22) - фото 6
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 40 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), сумка (ДШ-40-22) - фото 7
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 40 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), сумка (ДШ-40-22) - фото 8
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 40 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), сумка (ДШ-40-22) - фото 9
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 40 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), сумка (ДШ-40-22) - фото 10
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 40 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), сумка (ДШ-40-22) - фото 11
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 40 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), сумка (ДШ-40-22) - фото 12
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 40 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), сумка (ДШ-40-22) - фото 13
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 40 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), сумка (ДШ-40-22) - фото 14
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 40 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), сумка (ДШ-40-22) - фото 15
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 40 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), сумка (ДШ-40-22) - фото 16
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 40 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), сумка (ДШ-40-22) - фото 17
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 40 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), сумка (ДШ-40-22) - фото 18
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 40 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), сумка (ДШ-40-22) - фото 19
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 40 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), сумка (ДШ-40-22) - фото 20
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 40 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), сумка (ДШ-40-22) - фото 21
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 40 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), сумка (ДШ-40-22) - фото 22
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 40 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), сумка (ДШ-40-22) - фото 23
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 40 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), сумка (ДШ-40-22) - фото 24
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 40 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), сумка (ДШ-40-22) - фото 25
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
щеточный
Лампа точечной подсветки
да
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Макс. диаметр сверления дерева
25
Макс. диаметр сверления металла
10
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 40 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), сумка (ДШ-40-22) - фото 1
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 40 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), сумка (ДШ-40-22) - фото 2
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 40 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), сумка (ДШ-40-22) - фото 3
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 40 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), сумка (ДШ-40-22) - фото 4
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 40 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), сумка (ДШ-40-22) - фото 5
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 40 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), сумка (ДШ-40-22) - фото 6
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 40 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), сумка (ДШ-40-22) - фото 7
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 40 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), сумка (ДШ-40-22) - фото 8
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 40 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), сумка (ДШ-40-22) - фото 9
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 40 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), сумка (ДШ-40-22) - фото 10
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 40 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), сумка (ДШ-40-22) - фото 11
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 40 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), сумка (ДШ-40-22) - фото 12
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 40 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), сумка (ДШ-40-22) - фото 13
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 40 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), сумка (ДШ-40-22) - фото 14
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 40 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), сумка (ДШ-40-22) - фото 15
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 40 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), сумка (ДШ-40-22) - фото 16
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 40 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), сумка (ДШ-40-22) - фото 17
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 40 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), сумка (ДШ-40-22) - фото 18
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 40 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), сумка (ДШ-40-22) - фото 19
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 40 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), сумка (ДШ-40-22) - фото 20
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 40 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), сумка (ДШ-40-22) - фото 21
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 40 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), сумка (ДШ-40-22) - фото 22
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 40 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), сумка (ДШ-40-22) - фото 23
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 40 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), сумка (ДШ-40-22) - фото 24
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 40 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), сумка (ДШ-40-22) - фото 25
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 020 руб. 
Начислим 113 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 708515
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Загружаем...
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Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 40 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), сумка (ДШ-40-22)
7 020 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
щеточный
Лампа точечной подсветки
да
Комплектация
дрель-шуруповерт, аккумулятор, зарядное устройство, бита 50 мм, скоба крепления, сумка, руководство по эксплуатации, упаковка
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Регулировка оборотов
Да
Макс. крутящий момент, Нм
40
Макс. диаметр сверления дерева
25
Макс. диаметр сверления металла
10
Блокировка шпинделя
Да
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Количество аккумуляторов в комплекте
2
Габариты без упаковки
325х255х85 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х26х10
Вес, кг.
1.3

Описание товара Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 40 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), сумка (ДШ-40-22)

ЗУБР 20 В, 40 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), дрель-шуруповерт, сумка ДШ-40-22 - инструмент из единой аккумуляторной системы LMS для 500+ инструментов. Компактная и недорогая дрель-шуруповерт ЗУБР предназначена для сверления и заворачивания. Эргономичный дизайн, производительный двигатель и настроенная муфта момента позволяет выполнять точный работы легко и без усилий. Комплектация с двумя аккумуляторами позволяет работать практически без остановки. Применяется для сверления отверстий в различных материалах (при установке соответствующих сверл), закручивания/откручивания резьбовых соединений (при установке соответствующих бит),перемешивания ЛКМ (при установке соответствующих насадок).



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные


Теги товара: Двухскоростные

Отзывы о товаре Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 40 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), сумка (ДШ-40-22)




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
щеточный
Лампа точечной подсветки
да
Комплектация
дрель-шуруповерт, аккумулятор, зарядное устройство, бита 50 мм, скоба крепления, сумка, руководство по эксплуатации, упаковка
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Регулировка оборотов
Да
Макс. крутящий момент, Нм
40
Макс. диаметр сверления дерева
25
Макс. диаметр сверления металла
10
Блокировка шпинделя
Да
Развернуть
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Количество аккумуляторов в комплекте
2
Габариты без упаковки
325х255х85 мм
Страна производитель
Китай
Описание
ЗУБР 20 В, 40 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), дрель-шуруповерт, сумка ДШ-40-22 - инструмент из единой аккумуляторной системы LMS для 500+ инструментов. Компактная и недорогая дрель-шуруповерт ЗУБР предназначена для сверления и заворачивания. Эргономичный дизайн, производительный двигатель и настроенная муфта момента позволяет выполнять точный работы легко и без усилий. Комплектация с двумя аккумуляторами позволяет работать практически без остановки. Применяется для сверления отверстий в различных материалах (при установке соответствующих сверл), закручивания/откручивания резьбовых соединений (при установке соответствующих бит),перемешивания ЛКМ (при установке соответствующих насадок).


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные


Теги товара: Двухскоростные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 40 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), сумка (ДШ-40-22) - этот товар вы можете купить по цене 7020 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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