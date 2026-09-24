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Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМПАКТ #2, 12 В, 45 Н·м, 1 АКБ тип Т7 (2 А·ч), BRUSHLESS, кейс, Профессионал (DB-121-21) купить с доставкой в Москве
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Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМПАКТ #2, 12 В, 45 Н·м, 1 АКБ тип Т7 (2 А·ч), BRUSHLESS, кейс, Профессионал (DB-121-21)

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Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМПАКТ #2, 12 В, 45 Н·м, 1 АКБ тип Т7 (2 А·ч), BRUSHLESS, кейс, Профессионал (DB-121-21) - фото 1
Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМПАКТ #2, 12 В, 45 Н·м, 1 АКБ тип Т7 (2 А·ч), BRUSHLESS, кейс, Профессионал (DB-121-21) - фото 2
Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМПАКТ #2, 12 В, 45 Н·м, 1 АКБ тип Т7 (2 А·ч), BRUSHLESS, кейс, Профессионал (DB-121-21) - фото 3
Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМПАКТ #2, 12 В, 45 Н·м, 1 АКБ тип Т7 (2 А·ч), BRUSHLESS, кейс, Профессионал (DB-121-21) - фото 4
Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМПАКТ #2, 12 В, 45 Н·м, 1 АКБ тип Т7 (2 А·ч), BRUSHLESS, кейс, Профессионал (DB-121-21) - фото 5
Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМПАКТ #2, 12 В, 45 Н·м, 1 АКБ тип Т7 (2 А·ч), BRUSHLESS, кейс, Профессионал (DB-121-21) - фото 6
Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМПАКТ #2, 12 В, 45 Н·м, 1 АКБ тип Т7 (2 А·ч), BRUSHLESS, кейс, Профессионал (DB-121-21) - фото 7
Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМПАКТ #2, 12 В, 45 Н·м, 1 АКБ тип Т7 (2 А·ч), BRUSHLESS, кейс, Профессионал (DB-121-21) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Макс. диаметр сверления дерева
25
Макс. диаметр сверления металла
8
Питание
от аккумулятора
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМПАКТ #2, 12 В, 45 Н·м, 1 АКБ тип Т7 (2 А·ч), BRUSHLESS, кейс, Профессионал (DB-121-21) - фото 1
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМПАКТ #2, 12 В, 45 Н·м, 1 АКБ тип Т7 (2 А·ч), BRUSHLESS, кейс, Профессионал (DB-121-21) - фото 2
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМПАКТ #2, 12 В, 45 Н·м, 1 АКБ тип Т7 (2 А·ч), BRUSHLESS, кейс, Профессионал (DB-121-21) - фото 3
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМПАКТ #2, 12 В, 45 Н·м, 1 АКБ тип Т7 (2 А·ч), BRUSHLESS, кейс, Профессионал (DB-121-21) - фото 4
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМПАКТ #2, 12 В, 45 Н·м, 1 АКБ тип Т7 (2 А·ч), BRUSHLESS, кейс, Профессионал (DB-121-21) - фото 5
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМПАКТ #2, 12 В, 45 Н·м, 1 АКБ тип Т7 (2 А·ч), BRUSHLESS, кейс, Профессионал (DB-121-21) - фото 6
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМПАКТ #2, 12 В, 45 Н·м, 1 АКБ тип Т7 (2 А·ч), BRUSHLESS, кейс, Профессионал (DB-121-21) - фото 7
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМПАКТ #2, 12 В, 45 Н·м, 1 АКБ тип Т7 (2 А·ч), BRUSHLESS, кейс, Профессионал (DB-121-21) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-44%
6 630 руб.  11 760 руб. 
Начислим 107 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 708483
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМПАКТ #2, 12 В, 45 Н·м, 1 АКБ тип Т7 (2 А·ч), BRUSHLESS, кейс, Профессионал (DB-121-21)
6 630 руб. -44%
11 760 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Комплектация
дрель-шуруповерт, аккумулятор, зарядное устройство, бита 50 мм, битодержатель, скоба поясная, кейс, руководство по эксплуатации, упаковка
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
0.8
Макс. диаметр патрона
10 мм
Кол-во скоростей работы
2
Электронная регулировка частоты вращения
да
Макс. крутящий момент
45
Макс. диаметр сверления дерева
25
Макс. диаметр сверления металла
8
Фиксация шпинделя
да
Тормоз двигателя
да
Задний ход
да
Питание
от аккумулятора
Ширина, см
9
Длина, м
34
Высота, см
24
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х24х10
Вес, кг.
2.27

Описание товара Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМПАКТ #2, 12 В, 45 Н·м, 1 АКБ тип Т7 (2 А·ч), BRUSHLESS, кейс, Профессионал (DB-121-21)

Высокотехнологичный шуруповерт профессионального уровня с передовым BRUSHLESS двигателем. Удобный инструмент с крутящим моментом 45 Нм, компактной конструкцией и отличной эргономикой для сборки мебели, ремонта оборудования, комплектации силовых шкафов и т.д. Применяется для сверления отверстий в различных материалах (при установке соответствующих сверл), закручивания/откручивания резьбовых соединений (при установке соответствующих бит), перемешивания ЛКМ (при установке соответствующих насадок)



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Теги товара: Двухскоростные

Отзывы о товаре Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМПАКТ #2, 12 В, 45 Н·м, 1 АКБ тип Т7 (2 А·ч), BRUSHLESS, кейс, Профессионал (DB-121-21)




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Комплектация
дрель-шуруповерт, аккумулятор, зарядное устройство, бита 50 мм, битодержатель, скоба поясная, кейс, руководство по эксплуатации, упаковка
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
0.8
Макс. диаметр патрона
10 мм
Кол-во скоростей работы
2
Электронная регулировка частоты вращения
да
Макс. крутящий момент
45
Развернуть
Макс. диаметр сверления дерева
25
Макс. диаметр сверления металла
8
Фиксация шпинделя
да
Тормоз двигателя
да
Задний ход
да
Питание
от аккумулятора
Ширина, см
9
Длина, м
34
Высота, см
24
Страна производитель
Китай
Описание
Высокотехнологичный шуруповерт профессионального уровня с передовым BRUSHLESS двигателем. Удобный инструмент с крутящим моментом 45 Нм, компактной конструкцией и отличной эргономикой для сборки мебели, ремонта оборудования, комплектации силовых шкафов и т.д. Применяется для сверления отверстий в различных материалах (при установке соответствующих сверл), закручивания/откручивания резьбовых соединений (при установке соответствующих бит), перемешивания ЛКМ (при установке соответствующих насадок)


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные


Теги товара: Двухскоростные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМПАКТ #2, 12 В, 45 Н·м, 1 АКБ тип Т7 (2 А·ч), BRUSHLESS, кейс, Профессионал (DB-121-21) - этот товар вы можете купить по цене 6630 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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