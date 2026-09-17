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Шнек - удлинитель шнека DDE (1000мм) черный купить с доставкой в Москве
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Шнек - удлинитель шнека DDE (1000мм) черный

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Шнек - удлинитель шнека DDE (1000мм) черный - фото 1
Шнек - удлинитель шнека DDE (1000мм) черный - фото 2
Шнек - удлинитель шнека DDE (1000мм) черный - фото 3
Шнек - удлинитель шнека DDE (1000мм) черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплектующие
  • Шнек - удлинитель шнека DDE (1000мм) черный - фото 1
  • Шнек - удлинитель шнека DDE (1000мм) черный - фото 2
  • Шнек - удлинитель шнека DDE (1000мм) черный - фото 3
  • Шнек - удлинитель шнека DDE (1000мм) черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 39396
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Характеристики

Бренд
DDE
Тип товара
Комплектующие
Длина, м
1
Диаметр лески, мм
20
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
1.6

Описание товара Шнек - удлинитель шнека DDE (1000мм) черный

Удлинитель шнека (1000 мм) DDE EX-1000 используется совместно со шнеками для бензобуров. Его применяют, когда длины самого шнека недостаточно для заданной работы.

Отзывы о товаре Шнек - удлинитель шнека DDE (1000мм) черный




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Характеристики
Бренд
DDE
Тип товара
Комплектующие
Длина, м
1
Диаметр лески, мм
20
Страна производитель
Китай
Описание
Удлинитель шнека (1000 мм) DDE EX-1000 используется совместно со шнеками для бензобуров. Его применяют, когда длины самого шнека недостаточно для заданной работы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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