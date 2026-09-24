Шнек для мотобуров ЗУБР d 100 мм, грунт (7051-10)
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Характеристики
Тип товара
Шнек
Особенности
для почвы, однозаходный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 780 руб.
В наличии
Код товара: 697045
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1 780 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Шнек
Длина, мм
800
Особенности
для почвы, однозаходный
Диаметр, мм
100
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
81х12х11
Вес, кг.
2.34
Описание товара Шнек для мотобуров ЗУБР d 100 мм, грунт (7051-10)
Шнек Зубр 7051-10 – высококачественная и надежная оснастка для мотобуров данного производителя. Обладающий винтообразной конструкцией с прочными лопастями, он позволяет формировать отверстия в грунте при бурении скважин бытового назначения, установке столбов и выполнении других задач. Конструкция оснастки способствует высокой производительности бурения и быстрому проникновению в грунт с эффективным его выбрасыванием наверх. Изготовленный из конструкционно рессорно-пружинной стали, шнек Зубр 7051-10 отличается стойкостью к механическим воздействиям и долгим сроком службы. Длина шнека составляет 800 мм.
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Бренд
Тип товара
Шнек
Длина, мм
800
Особенности
для почвы, однозаходный
Диаметр, мм
100
Страна производитель
Китай
Шнек Зубр 7051-10 – высококачественная и надежная оснастка для мотобуров данного производителя. Обладающий винтообразной конструкцией с прочными лопастями, он позволяет формировать отверстия в грунте при бурении скважин бытового назначения, установке столбов и выполнении других задач. Конструкция оснастки способствует высокой производительности бурения и быстрому проникновению в грунт с эффективным его выбрасыванием наверх. Изготовленный из конструкционно рессорно-пружинной стали, шнек Зубр 7051-10 отличается стойкостью к механическим воздействиям и долгим сроком службы. Длина шнека составляет 800 мм.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
Шнек для мотобуров ЗУБР d 100 мм, грунт (7051-10) - купить по цене 1780 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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