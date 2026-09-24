Шнек для мотобуров ЗУБР d 60 мм, грунт (7051-6)
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Характеристики
Тип товара
Шнек
Особенности
для почвы, однозаходный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 660 руб.
В наличии
Код товара: 697052
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1 660 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Шнек
Длина, мм
800
Особенности
для почвы, однозаходный
Диаметр, мм
60
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
82х8х7
Вес, кг.
1.73
Описание товара Шнек для мотобуров ЗУБР d 60 мм, грунт (7051-6)
Шнек является сменным элементом для мотобуров ЗУБР. Он представляет собой винтообразный бур, который широко применяют для бурения скважин бытового назначения. Например, с его помощью можно бурить скважины для установки столбов. Благодаря винтовой форме шнек быстро проникает сквозь грунт и выбрасывает его наверх.
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Бренд
Тип товара
Шнек
Длина, мм
800
Особенности
для почвы, однозаходный
Диаметр, мм
60
Страна производитель
Китай
Шнек является сменным элементом для мотобуров ЗУБР. Он представляет собой винтообразный бур, который широко применяют для бурения скважин бытового назначения. Например, с его помощью можно бурить скважины для установки столбов. Благодаря винтовой форме шнек быстро проникает сквозь грунт и выбрасывает его наверх.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
Шнек для мотобуров ЗУБР d 60 мм, грунт (7051-6) - стоимость товара 1660 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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