Удлинитель шнека для мотобуров ЗУБР 1000 мм (7050-100)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Удлинитель для шнека
Особенности
материал - сталь
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-43%1 350 руб. 2 370 руб.
В наличии
Код товара: 697043
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Загружаем...
1 350 руб. -43%
2 370 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Удлинитель для шнека
Длина, мм
1000
Особенности
материал - сталь
Диаметр, мм
20
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1х0.04х0.04
Вес, кг.
1.93
Описание товара Удлинитель шнека для мотобуров ЗУБР 1000 мм (7050-100)
Удлинитель шнека для мотобуров, 1000 мм Зубр 7050-100 используется, когда не хватает длины самого бура для проделывания необходимой глубины отверстия. Удлинитель изготовлен из конструкционной рессорно-пружинной стали, имеет долгий срок службы.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
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Бренд
Тип товара
Удлинитель для шнека
Длина, мм
1000
Особенности
материал - сталь
Диаметр, мм
20
Страна производитель
Китай
Удлинитель шнека для мотобуров, 1000 мм Зубр 7050-100 используется, когда не хватает длины самого бура для проделывания необходимой глубины отверстия. Удлинитель изготовлен из конструкционной рессорно-пружинной стали, имеет долгий срок службы.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
Удлинитель шнека для мотобуров ЗУБР 1000 мм (7050-100) - по цене 1350 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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