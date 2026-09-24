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Удлинитель шнека для мотобуров ЗУБР 1000 мм (7050-100) купить с доставкой в Москве
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Удлинитель шнека для мотобуров ЗУБР 1000 мм (7050-100)

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Удлинитель шнека для мотобуров ЗУБР 1000 мм (7050-100) - фото 1
Удлинитель шнека для мотобуров ЗУБР 1000 мм (7050-100) - фото 2
Удлинитель шнека для мотобуров ЗУБР 1000 мм (7050-100) - фото 3
Удлинитель шнека для мотобуров ЗУБР 1000 мм (7050-100) - фото 4
Удлинитель шнека для мотобуров ЗУБР 1000 мм (7050-100) - фото 5
Удлинитель шнека для мотобуров ЗУБР 1000 мм (7050-100) - фото 6
Удлинитель шнека для мотобуров ЗУБР 1000 мм (7050-100) - фото 7
Удлинитель шнека для мотобуров ЗУБР 1000 мм (7050-100) - фото 8
Удлинитель шнека для мотобуров ЗУБР 1000 мм (7050-100) - фото 9
Удлинитель шнека для мотобуров ЗУБР 1000 мм (7050-100) - фото 10
Удлинитель шнека для мотобуров ЗУБР 1000 мм (7050-100) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Удлинитель для шнека
Особенности
материал - сталь
  • Удлинитель шнека для мотобуров ЗУБР 1000 мм (7050-100) - фото 1
  • Удлинитель шнека для мотобуров ЗУБР 1000 мм (7050-100) - фото 2
  • Удлинитель шнека для мотобуров ЗУБР 1000 мм (7050-100) - фото 3
  • Удлинитель шнека для мотобуров ЗУБР 1000 мм (7050-100) - фото 4
  • Удлинитель шнека для мотобуров ЗУБР 1000 мм (7050-100) - фото 5
  • Удлинитель шнека для мотобуров ЗУБР 1000 мм (7050-100) - фото 6
  • Удлинитель шнека для мотобуров ЗУБР 1000 мм (7050-100) - фото 7
  • Удлинитель шнека для мотобуров ЗУБР 1000 мм (7050-100) - фото 8
  • Удлинитель шнека для мотобуров ЗУБР 1000 мм (7050-100) - фото 9
  • Удлинитель шнека для мотобуров ЗУБР 1000 мм (7050-100) - фото 10
  • Удлинитель шнека для мотобуров ЗУБР 1000 мм (7050-100) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-43%
1 350 руб.  2 370 руб. 
Начислим 23 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 697043
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Удлинитель шнека для мотобуров ЗУБР 1000 мм (7050-100)
1 350 руб. -43%
2 370 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Удлинитель для шнека
Длина, мм
1000
Особенности
материал - сталь
Диаметр, мм
20
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1х0.04х0.04
Вес, кг.
1.93

Описание товара Удлинитель шнека для мотобуров ЗУБР 1000 мм (7050-100)

Удлинитель шнека для мотобуров, 1000 мм Зубр 7050-100 используется, когда не хватает длины самого бура для проделывания необходимой глубины отверстия. Удлинитель изготовлен из конструкционной рессорно-пружинной стали, имеет долгий срок службы.

Отзывы о товаре Удлинитель шнека для мотобуров ЗУБР 1000 мм (7050-100)




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Удлинитель для шнека
Длина, мм
1000
Особенности
материал - сталь
Диаметр, мм
20
Страна производитель
Китай
Описание
Удлинитель шнека для мотобуров, 1000 мм Зубр 7050-100 используется, когда не хватает длины самого бура для проделывания необходимой глубины отверстия. Удлинитель изготовлен из конструкционной рессорно-пружинной стали, имеет долгий срок службы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Удлинитель шнека для мотобуров ЗУБР 1000 мм (7050-100) - по цене 1350 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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