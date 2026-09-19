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Барабан ELP ELP-OPC-X7328LL для Xerox WC 7228/7235/7245/7328/7335/7345/7346 купить с доставкой в Москве
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Барабан ELP ELP-OPC-X7328LL для Xerox WC 7228/7235/7245/7328/7335/7345/7346

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Барабан ELP ELP-OPC-X7328LL для Xerox WC 7228/7235/7245/7328/7335/7345/7346
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фотобарабан для лазерных принтеров
Совместимость
для Xerox
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
WC 7228, 7235, 7245, 7328, 7335, 7345, 7346
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
840 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 393094
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Характеристики

Бренд
ELP
Тип товара
Фотобарабан для лазерных принтеров
Совместимость
для Xerox
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
WC 7228, 7235, 7245, 7328, 7335, 7345, 7346
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х15х10
Вес, г.
109

Описание товара Барабан ELP ELP-OPC-X7328LL для Xerox WC 7228/7235/7245/7328/7335/7345/7346

Компания ELP Imaging является представителем китайской индустрии. Она специализируется на создании и распространении комплектующих частей принтера. Продукцию компании можно разделить на две категории: для ремонта оргтехники и для заправки картриджей.

Отзывы о товаре Барабан ELP ELP-OPC-X7328LL для Xerox WC 7228/7235/7245/7328/7335/7345/7346




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Характеристики
Бренд
ELP
Тип товара
Фотобарабан для лазерных принтеров
Совместимость
для Xerox
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
WC 7228, 7235, 7245, 7328, 7335, 7345, 7346
Страна производитель
Китай
Описание
Компания ELP Imaging является представителем китайской индустрии. Она специализируется на создании и распространении комплектующих частей принтера. Продукцию компании можно разделить на две категории: для ремонта оргтехники и для заправки картриджей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Барабан ELP ELP-OPC-X7328LL для Xerox WC 7228/7235/7245/7328/7335/7345/7346 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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